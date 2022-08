De la caféine pour la mémoire ?

Les effets du café et plus précisément ceux de la caféine sur la santé sont étudiés depuis de nombreuses années. Plusieurs travaux ont notamment mis en avant des bienfaits sur le cerveau de cet excitant largement consommé. Une récente étude de l’Inserm semble confirmer l’intérêt d’un expresso quotidien pour améliorer la mémoire.

La caféine a un effet bénéfique sur la mémoire. Plusieurs études épidémiologiques et expérimentales ont déjà observé ce bienfait, notamment en cas de maladie d’Alzheimer. Mais les mécanismes restent encore flous et la plupart des travaux « portaient sur des consommations ponctuelles, et non sur une consommation chronique telle qu’on l’observe habituellement », indique David Blum, du centre de recherche Lille neuroscience & cognition. Avec Anne-Laurence Boutillier, du Laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives de Strasbourg et ses équipes, il a souhaité confirmer ces effets de la caféine, et en savoir plus sur son action sur le cerveau.

Hippocampe stimulé

Durant deux semaines, les chercheurs ont administré quotidiennement par voie orale à des souris une dose modérée de caféine, à peu près équivalente à trois tasses de café par jour chez l’humain. Ils ont ensuite étudié les cellules de leur hippocampe, une structure cérébrale qui constitue le siège principal de la mémoire.

Ils ont constaté que « la caféine laisse bel et bien des ‘traces’ moléculaires à long terme dans l’hippocampe, notamment sur le plan épigénétique ». Mais surtout, lorsque les souris sont mises dans des situations de « tâches d’apprentissage », « le niveau d’expression des gènes dans l’hippocampe est beaucoup plus fort chez les animaux qui consomment de la caféine régulièrement », notent les scientifiques.

« Ces données suggèrent que la caféine agit comme un facilitateur de réponse de l’hippocampe à une tâche mnésique*, grâce une action concertée au niveau des cellules neuronales et non neuronales », conclut David Blum. Une étude de plus pour suggérer l’intérêt du café au quotidien, même s’il sera nécessaire de valider ces résultats chez l’être humain.

* Liée à la mémoire