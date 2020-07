De la lumière rouge pour freiner le déclin visuel ?

Est-il possible de ralentir le déclin visuel, en particulier la perception des couleurs et la vision de nuit qui se dégradent avec l'âge ? Oui, répondent des chercheurs britanniques. Grâce à une simple lampe torche à LED rouge.

Aide à l’endormissement, à la récupération après l’effort, à la régénération cellulaire… On prête beaucoup de vertus à la lumière de couleur rouge. Selon une nouvelle étude britannique, elle serait également capable de ralentir le processus conduisant au déclin visuel lié à l’âge. Car au-delà de 40 ans, difficile d’échapper à la dégradation de la vision, liée au vieillissement de l’œil. Ce sont les cellules de la rétine, cette « pellicule » de l’œil qui capte les rayons lumineux et les transmet au système nerveux central, qui se dégradent le plus rapidement.

Les chercheurs de l’University College London ont donc cherché à savoir s’il était possible de ralentir ce processus et d’agir en prévention. Ils se sont appuyés sur des expériences précédemment menées sur des souris, des bourdons et des mouches à fruit qui avaient donné des résultats concluants : la fonction des photorécepteurs de leur rétine se trouvait améliorée après exposition à une lumière rouge profonde d’une longueur d’onde de 670 nanomètres.

Environ 13 euros

Pour leur travail, publié dans The Journals of Gerontology, les scientifiques ont donc recruté 24 adultes âgés de 28 à 72 ans, ne souffrant d’aucune maladie oculaire. Leurs visions diurne et nocturne ont été mesurées avant le début de l’expérience, qui consistait à leur demander de fixer chaque jour, pendant trois minutes, une lumière rouge issue d’une lampe à LED, avec également une longueur d’onde de 670 nm.

Deux semaines après le début de l’expérience, les visions diurne et nocturne des participants ont de nouveau été testées. Résultat : pour les personnes de plus de 40 ans, la capacité à discerner les couleurs s’est améliorée de manière significative. La capacité de voir lorsque la luminosité est faible a elle aussi progressé.

Il est donc « possible d’améliorer considérablement la vision, en utilisant de simples et brèves expositions à des longueurs d’onde lumineuses rechargeant le système énergétique qui a décliné dans les cellules de la rétine », explique le Pr Glen Jeffery, auteur principal de cette étude. « C’est comme si on rechargerait une batterie ». Coût de fabrication de la lampe, selon lui : l’équivalent de 13 euros… Reste à confirmer ces résultats sur un échantillon plus important.