De l’argent de poche : quand et comment ?

Donner de l’argent de poche a pour but de responsabiliser les enfants à la gestion des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais si cette pratique semble largement plébiscitée, plusieurs questions pratiques demeurent. A quel âge doit-elle être introduite ? Quelle somme ne pas dépasser ?

En 2021, une étude de la banque Pixpay, montrait que 92% des jeunes Français reçoivent de l’argent, dont 42% régulièrement. Mais à quel âge ? En réalité, la plupart des parents débutent cette pratique à l’entrée en 6e. Le début du collège correspondant en effet « à la prise d’autonomie des jeunes », note l’étude. D’ailleurs, 80% des parents estiment cet argent de poche pédagogique. Objectif : que les enfants prennent « conscience de la valeur de l’argent » et apprennent à « gérer un budget ».

Avec le contenu de sa tirelire en effet, l’enfant apprendra à compter et à se confronter « seul » à des situations d’achat. Il devra ainsi « comparer les prix mais aussi la qualité, repérer les promotions… », indique les clés de la banque, un service de la Fédération bancaire française. Avec votre aide il développera aussi sa capacité à « se montrer patient, faire des économies pour acheter plus tard quelque chose de plus cher, ou encore faire ses propres choix sans subir l’influence des publicités commerciales ou de ses camarades ». Autant de compétences importantes pour sa vie d’adulte.

Si vous souhaitez commencer avant le collège, vous pouvez donner chaque semaine 1 ou 2 euros. Mais inutile de débuter avant 6 ans, car il ne sera pas encore capable de prendre conscience de la valeur de l’argent.

Réévaluer régulièrement

Si l’argent de poche est une pratique qui entre dans l’apprentissage et l’éducation des enfants, elle ne doit pas cesser d’être réévaluée. En effet, la somme et la destination notamment nécessitent une remise à jour en fonction de l’âge de l’enfant ou de l’adolescent. Ce que font déjà les parents semble-t-il puisque « plus les enfants grandissent, plus les montants sont élevés », révèle l’étude de la banque Pixpay. « Le montant moyen s’élève à 18 euros(par mois ndlr) pour les 10-12 ans, 26 euros (13-14 ans), 37 euros (15-16 ans) et 44 euros pour les presque majeurs. »

Concernant l’objet des dépenses, indiquez-lui d’abord « les dépenses qu’il peut faire », comme des bonbons, des livres ou des jouets. « Plus tard, indiquez plutôt les dépenses interdites (jeux d’argent, alcool…) et aussi celles que vous lui déconseillez fortement », recommande la Fédération bancaire française. Car ne l’oubliez pas, « en tant que parent, vous êtes responsable de ses achats » jusqu’à sa majorité.

Rémunérer les bonnes notes ?

Reste que certains parents envisagent de faire correspondre de l’argent à de bons résultats scolaires. C’est possible mais « il faut éviter que cela devienne systématique », recommande la Fédération bancaire française. En effet, « les problèmes scolaires peuvent être indépendants de la volonté de l’enfant, il vaut donc mieux l’aider que de le punir par ce biais. » Sans compter que travailler à l’école ne doit pas avoir comme seul objectif l’argent. « L’enfant doit comprendre qu’il travaille avant tout pour lui, pour son avenir. »