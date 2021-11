Découvrez le « Réveil du système immunitaire » avec #ExploreForCancer

Pour sa troisième édition, qui se tiendra du 1er au 4 décembre, #ExploreForCancer vous invite à vivre une expérience immersive au travers d’une représentation pédagogique et artistique « Réveiller le système immunitaire ». Objectif, expliquer de manière simple le rôle de l’immunothérapie et des thérapies CAR-T et découvrir les dernières avancées de la recherche en matière de lutte contre le cancer, notamment à travers le digital.

Du 1er au 4 décembre se tiendra la troisième édition d’#ExploreForCancer. Une démarche engagée, initiée par l’entreprise biopharmaceutique Bristol Myers Squibb pour expliquer l’immunothérapie dans la prise en charge des cancers, soutenir la recherche publique et fondamentale, diffuser des messages de prévention, et sensibiliser au vécu des malades. A cette occasion, vous pourrez vivre une expérience artistique immersive afin de vous familiariser avec les dernières avancées de la recherche contre le cancer. Pour cela deux possibilités, rendez-vous au pied de grande Arche de la Défense, à Paris, du 1er au 4 décembre de 10h à 19h ou participez sur le site internet www.exploreforcancer.com et partagez sur les réseaux sociaux le hashtag #ExploreForCancer pour contribuer à la recherche contre le cancer.

Qu’est-ce que le système immunitaire ?

Cette année une attention particulière sera portée au réveil du système immunitaire. Rappelons que le système immunitaire joue un rôle fondamental, celui qui consiste à identifier, maîtriser et détruire les particules étrangères, comme les bactéries ou les virus. Mais également les cellules dites anormales à l’image des cellules cancéreuses. Cette dernière mission revient aux lymphocytes T, également connus sous le nom de globules blancs. Problème, les cellules cancéreuses deviennent invisibles par les lymphocytes et échappent au système immunitaire.

Réveiller le système immunitaire

Or depuis plus de 10 ans désormais, des traitements dits d’immunothérapie ont vu le jour. Ces derniers visent justement à « réveiller » le système immunitaire des patients. Ainsi stimulés, les lymphocytes T vont donc à nouveau reconnaître, attaquer et détruire les cellules tumorales. Aujourd’hui cette stratégie thérapeutique est disponible pour lutter contre de nombreuses tumeurs : mélanome, carcinome à cellules de Merkel, carcinome épidermoïde cutané, certaines formes de cancer du poumon, de la vessie, du rein, de la tête et du cou ou encore lymphome de Hodgkin (cancer du sang).

Les CAR-T, une nouvelle immunothérapie individualisée

Toujours dans un souci d’expliquer au plus grand nombre les dernières innovations, #ExploreForCancer s’attachera à présenter la thérapie CAR-T. Il s’agit d’une nouvelle forme d’immunothérapie individualisée. Et pour cause, puisqu’elle repose sur la modification génétique en laboratoire des propres lymphocytes T du patient. Ces derniers seront ensuite réinjectés afin de reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. Une avancée majeure disponible dans la prise en charge de certains cancers du sang.

Soutenir la recherche publique et fondamentale

#ExploreForCancer, c’est également l’occasion de soutenir le projet de recherche CytoMorphoLab de Manuel Théry l’Institut de Recherche Saint-Louis. Ce scientifique étudie actuellement le « squelette des cellules » afin de mieux comprendre les cancers du sang. Pour chaque participation (en visitant l’exposition, en cliquant sur le site ou en partageant le #ExploreForCancer sur Twitter et Instagram), Bristol Myers Squibb versera 1 euro à l’Institut de Recherche Saint-Louis, jusqu’à hauteur de 200 000 euros.

Cancer du poumon : des patients partagent leur vécu

Une association de patients sera également mise à l’honneur. Cette année, Patients en réseau, créée en 2014, prendra la parole sur le cancer du poumon. Il s’agit d’un réseau social pour les personnes touchées par un cancer du poumon. « Les patients ont besoin de rompre leur isolement, de partager leur vécu et se sentir compris face à l’épreuve de cette maladie », explique Laure Guéroult-Accolas, Fondatrice de l’association. « Mon Réseau Cancer du Poumon® par exemple, est un réseau social de proximité. Sans tabou, les personnes peuvent échanger, se soutenir, trouver de l’information fiable et des ressources utiles. » Pour plus d’informations, https://www.monreseau-cancerdupoumon.com/.

