Depuis la pandémie, le tabagisme repart à la hausse

Après une baisse constante du tabagisme entre 2014 et 2019, la prévalence de cette addiction est à nouveau en hausse. Notamment chez les femmes et les plus précaires.

La lutte contre le tabagisme reste d’actualité. Les dernières données du Baromètre 2021 de Santé publique France le confirment avec une prévalence à la hausse par rapport à 2019. Ainsi, « en France métropolitaine, plus de 3 personnes âgées de 18 à 75 ans sur 10 ont déclaré fumer », révèle le Baromètre. Ce qui représente 31,9% en 2021 contre 30,4% deux ans auparavant.

Inégalités de genre, sociales et territoriales

Ce sont en particulier certaines populations qui sont concernées par cette hausse. Il s’agit des femmes et des personnes les moins diplômées. « Entre 2019 et 2021, la prévalence du tabagisme quotidien augmente parmi les moins diplômés (niveau de diplôme inférieur au Baccalauréat) passant de 29% à 32% », indique le Baromètre. Tandis que « chez les femmes de 18-75 ans, le tabagisme quotidien a augmenté entre 2019 et 2021, passant de 20,7% à 23% ».

En cause ? La crise liée à la Covid-19 a eu des conséquences plus importantes chez ces populations, « avec une utilisation de la cigarette comme outil de gestion du stress, notamment liée à une augmentation de la charge mentale et une dégradation des conditions de travail chez les femmes », précise Santé publique France.

Une inégalité régionale se superpose à cette évolution : « Deux régions avaient une prévalence moins élevée que le reste du territoire métropolitain : l’Île-de-France et les Pays de la Loire (22%) ; alors que deux régions se distinguaient par une prévalence plus élevée : l’Occitanie (28%) et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (29%) », peut-on lire dans le Baromètre.

A noter : le tabagisme reste la première cause de mortalité évitable en France.