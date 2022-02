Des messages préventifs sur les sodas pour lutter contre l’obésité

Le PNNS recommande de limiter les boissons sucrées. Pourtant de nombreux enfants consomment régulièrement des sodas. Afin de lutter contre ce fléau, des chercheurs américains ont testé l’intérêt de messages préventifs sur les emballages. Ces derniers s’avèrent efficaces.

Afin de vérifier que des messages préventifs pourraient freiner les achats de sodas par les parents, les chercheurs de la University of North Carolina at Chapel Hill’s Gillings School of Global Public Health ont mis au point un magasin laboratoire qui ressemble à un petit supermarché. Ils ont demandé à 326 parents d’enfants âgés de 2 à 12 ans de participer à l’étude. Répartis en deux groupes – l’un pour lequel les sodas présentaient des messages préventifs et l’autre non – ils devaient choisir une boisson et un goûter pour leur enfant. Ensuite ils devaient répondre à un questionnaire.

Résultat, les messages préventifs ont permis une réduction de 17% des achats de boissons sucrées. « Cette preuve permet de soutenir l’idée qu’un packaging préventif permet de réduire la consommation de sucre des enfants », se réjouissent les auteurs. Une preuve supplémentaire en effet que les messages apposés sur les emballages permettent d’agir sur les comportements d’achats. Et donc sur l’épidémie d’obésité qui affecte les pays riches.