Des protections périodiques gratuites dès septembre

La précarité menstruelle concerne de plus en plus de femmes en France. Pour lutter contre ce fléau reconnu depuis peu, le Gouvernement annonce la mise en place d’une expérimentation consistant à mettre à disposition des protections hygiéniques gratuites auprès de femmes en difficulté.

A l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle, ce 28 mai, une tribune publiée sur le site internet du Huffington Post annonce la distribution gratuite de protections périodiques dans le cadre d’une expérimentation. Celle-ci concernera dans un premier temps, à partir de septembre, des élèves du second degré et d’étudiantes, des femmes détenues, des femmes précaires et sans abri.

« Dès la rentrée, des maraudes permettront de distribuer des protections aux femmes en difficulté; elles seront également mises à disposition dans les épiceries sociales, accueils de jour, les foyers et les centres d’hébergement, les établissements d’incarcération, mais aussi les établissements du second degré et les universités », précise la tribune signée par « les femmes du gouvernement engagées ». Lesquelles apportent leur soutien aux « associations qui réalisent un travail formidable ».

Si cette annonce représente une excellente nouvelle dans la lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles, pourquoi cette tribune n’a-t-elle pas bénéficié de la signature de tous les membres du gouvernement, femmes et hommes confondus?