Des villes cyclables et fières de l’être

La crise sanitaire a considérablement accéléré les politiques cyclables de nombreuses villes françaises. A tel point qu’environ 700km supplémentaires de pistes dédiées au vélo auraient été installées, dans la lignée des « coronapistes ». Sur fond de labels également lancés pour afficher les efforts réalisés. Illustration.

En 2021, la grande famille des labels a accueilli un nouveau venu, piloté par le Tour de France : le label « Ville à Vélo du Tour de France ». Son but : « encourager toutes les initiatives prises par les communes en faveur de la bicyclette au quotidien ». Avec une particularité : cette récompense ne peut être remise qu’aux collectivités ayant accueilli au moins une fois le Tour de France depuis sa création en 1903.

Ce label est décliné selon quatre niveaux symbolisés par de petits vélos jaunes affichés sur les panneaux que les élus peuvent installer aux entrées de leur commune. Les critères prennent en compte la stratégie de développement des infrastructures cyclables, les actions liées au soutien de la pratique du vélo (apprentissage dans les écoles, campagnes de sensibilisation, randonnées, etc.) et encore l’aide apportée aux clubs et différentes associations « parties prenantes du sport cycliste sur leur territoire ».

« Travailler les porosités »

Pour sa première édition, 80 villes ont ainsi été labellisées. A l’image de Dunkerque (Nord), récompensée notamment pour ses « Fabriques d’initiatives locales et les consultations ‘Vivre ensemble après’ et ‘Ville à vélo’ menées à l’échelle de l’agglomération ». Ou encore de la Roche-sur-Yon (Vendée), qui a mis en place des « dispositifs liés à l’accompagnement à la mobilité comme l’apprentissage du vélo par les enfants et la remise en selle pour les adultes ».

Le vélo se positionne désormais comme mode de déplacement à part entière, vertueux pour la santé et l’environnement. Pour Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, « renforcer le lien entre le vélo des champions et la bicyclette du quotidien est essentiel ». Président de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), Olivier Schneider acquiesce : « J’ai toujours été convaincu que si on aime le Tour, on va avoir envie de faire des randonnées ou de se déplacer à vélo. Il faut travailler à développer les porosités ».