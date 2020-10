Diabète : du café et du thé pour réduire les risques de mortalité

Boire régulièrement du thé vert et du café est souvent considéré comme bénéfique pour la santé. Et selon des chercheurs japonais, les patients souffrant d’un diabète de type 2 pourraient voir leur risque de décès diminuer en adoptant ce comportement.

« Les personnes atteintes de diabète de type 2 sont plus sujettes aux maladies circulatoires, à la démence, au cancer et aux fractures osseuses », expliquent les auteurs* d’une étude publiée dans le BMJ Open Diabetes Research & Care. « Et malgré un nombre croissant de médicaments efficaces, les modifications du mode de vie, telles que l’exercice et l’alimentation, restent la pierre angulaire du traitement. »

De nombreuses recherches suggèrent que boire régulièrement du thé vert et du café peut être bénéfique pour la santé en raison des divers composés bioactifs que contiennent ces boissons. Mais peu d’entre elles ont été menées chez les diabétiques. Les chercheurs ont donc décidé de suivre cette piste.

Pendant plus de 5 ans, ils ont suivi plus de 4 900 patients atteints d’un diabète de type 2. Tous ont renseigné régulièrement leur alimentation et leur consommation de café et de thé. Durant l’étude, 309 personnes sont décédées (le plus souvent de cancer ou de maladie cardiovasculaire).

Il ressort que ceux qui buvaient une tasse de thé vert chaque jour avaient un risque de décès réduit de 15%. Et de 27% pour ceux qui consommaient 2 à 3 tasses quotidiennement. Et même 40% pour les gros buveurs (plus de 4 tasses).

Pour le café, même constat. Moins 19% de risques pour 1 tasse par jour et moins 40% pour 2 tasses ou plus !

Et pour ceux qui consommaient du thé et du café, les résultats étaient encore plus flagrant : moins 58% de risques pour 4 tasses de thé vert et 1 tasse de café par jour.

Les mécanismes en action ne sont pas totalement compris. Mais les chercheurs expliquent que le thé « contient plusieurs composés antioxydants et anti-inflammatoires, dont des phénols. Le café renferme également de nombreux bienfaits. L’on pense que la caféine modifie la production et la sensibilité d’insuline. »

*Japan Society for the Promotion of Science; Japan Diabetes Society; Japan Osteoporosis Foundation; Japan Diabetes Foundation; Japan Heart Foundation.