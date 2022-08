Diabète : quelles répercussions sur la sexualité ?

Les complications du diabète peuvent affecter la sexualité. Ces troubles ne sont pas irrémédiables et des moyens existent pour s’en prémunir.

Le diabète, comme d’autres maladies chroniques, a des répercussions sur l’estime de soi : dépression, blocages psychologiques (inhibition), baisse du désir (libido)… Mais l’excès de sucre dans le sang (hyperglycémie) est également susceptible d’avoir des effets à plus long terme sur la sexualité. En fragilisant les artères et les nerfs qui contrôlent l’érection et l’éjaculation chez l’homme, il entraîne fréquemment prostatite, impuissance et troubles de l’éjaculation – en particulier une éjaculation rétrograde (le sperme, au lieu d’être éjaculé, est propulsé dans la vessie).

« Un diabétique sur deux souffre de troubles de l’érection dans la tranche d’âge de 50 à 65 ans, versus un sur cinq dans la population générale. Évaluée à 34 % dans la population des hommes de plus de 50 ans, la fréquence de la dysfonction érectile passe à 51 % en cas d’hypertension artérielle, 57 % en cas de diabète et 78 % en cas d’association diabète et hypertension », rappelle le Pr. Michel Pinget, diabétologue et fondateur du Centre européen d’étude du Diabète à Strasbourg.

Chez la femme – où les troubles associés sont moins connus, car moins étudiés -, le diabète pourrait perturber la bonne irrigation sanguine du vagin et les capacités à atteindre le plaisir, étant associé à une sécheresse vaginale, à des douleurs lors des rapports sexuels ou encore à une frigidité. L’excès de sucre dans les urines est en outre un facteur favorable au développement de mycoses.

Ces troubles ne sont cependant pas une fatalité : il faut en parler à votre médecin généraliste et ne pas hésiter à aller voir un sexologue avec votre partenaire (la consultation est prise en charge à 70 % du tarif conventionné par la Sécurité sociale si c’est un médecin conventionné). La qualité de votre relation est évidemment le premier levier sur lequel il est possible d’agir. Le second levier étant de retrouver un équilibre glycémique, ce qui est parfois suffisant pour résoudre un trouble de l’érection. Il existe enfin des traitements médicamenteux efficaces.

Quelques conseils

La Fédération française des diabétiques recommande en prévention des troubles sexuels de :

réduire la consommation d’alcool ;

stopper le tabac ;

adapter, en accord avec le médecin, le traitement des médicaments du diabète et des pathologies associées : hypertension, cholestérol ;

reprendre une alimentation équilibrée et une activité physique régulière.