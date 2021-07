Diabétiques : pourquoi se faire vacciner contre la Covid-19 ?

Alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 montre des signes d’essoufflement, la Fédération française des Diabétiques exprime son inquiétude. Parmi les « sceptiques » et les anti-vaccins, de nombreux diabétiques. Pourtant, l’immunisation est particulièrement importante pour ces patients à haut risque de forme grave.

Au 27 juin, 75,3% des personnes diabétiques avaient reçu une dose et 62,7% une seconde dose, contre respectivement 49,6% et 31,6% pour la population générale selon la Caisse nationale de l’Assurance-maladie (Cnam). Une proportion bien meilleure parmi ces patients donc mais insuffisante car les diabétiques sont exposés à un risque supérieur de forme grave de la Covid-19. Ainsi « le nombre de personnes diabétiques admises en réanimation est deux à trois fois plus important que celui des personnes sans comorbidité et leur risque de décès est plus élevé », rappelle la Fédération française des Diabétiques (FFD). La vaccination permet pourtant de limiter le risque d’infection et de diminuer la probabilité de développer une forme grave de la maladie.

Afin de mieux comprendre les motivations des patients réticents à la vaccination, la FFD a mené une enquête par l’intermédiaire de son Diabète LAB. Résultat, « les personnes ayant un faible niveau d’études, de revenus et d’accès à l’emploi et les personnes diabétiques mal équilibrées ou atteintes de complications, sont celles qui bénéficieraient le plus de la vaccination contre la Covid-19 et qui y sont les moins favorables ».

Sensibiliser les réticents

Pour tenter d’inciter les patients encore sceptiques vis-à-vis de la vaccination à se faire immuniser, la FFD lance une campagne de communication dans le but de « sensibiliser les personnes qui y sont les moins favorables et qui pourtant en bénéficieraient le plus ».

Cette campagne est relayée par la Cnam via son dispositif sophia. En parallèle, la Fédération française des diabétiques organisera prochainement différentes actions destinées aux pharmaciens d’officine, médecins généralistes et infirmiers libéraux.