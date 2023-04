Diversification alimentaire et allergies : une fenêtre à partir de 4 mois

A la lumière d’études plus ou moins récentes, il n’est plus forcément recommandé de retarder au-delà de 6 mois, l’introduction des allergènes alimentaires (arachides, œufs…) que l’enfant soit à risque d’allergie ou non. Celle-ci peut survenir dès 4 mois. Explications.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ne transige pas : l’institution onusienne préconise « l’allaitement exclusif au sein pendant les 6 premiers mois de la vie ». En France, des recommandations de septembre 2021 font état d’une diversification alimentaire qui peut être débutée dès 4 mois. Y compris les aliments réputés allergènes.

Ces préconisations se basent sur plusieurs travaux à l’image de l’étude britannique LEAP publiée en 2015, portant sur les stratégies de consommation et d’évitement des arachides chez les nourrissons à haut risque (d’allergie). Au total, 580 avaient été inclus dans ce travail, pour un résultat qui a permis de franchir un grand pas : une prévalence de l’allergie aux arachides de 35,3% dans le groupe ‘évitement’ et de 10,6% dans le groupe de consommation ! Autrement dit : l’introduction précoce a significativement diminué la fréquence du développement de l’allergie aux arachides !

Lait de vache, œuf, arachide…

Ces résultats en faveur d’une introduction plus précoce ont notamment été confirmés en 2016, dans le cadre de la EAT Study avec ses 1 300 participants. Dès 2018, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) appuyait : « l’introduction des allergènes majeurs tels que le lait de vache, l’œuf de poule et l’arachide ne devait pas être retardée une fois la diversification alimentaire commencée (entre 4 et 6 mois) et ce, que l’enfant soit à risque d’allergie alimentaire ou non ». Autrement dit, l’introduction peut démarrer avant 6 mois mais pas avant 4 mois. A la moindre question bien sûr, interroger votre médecin traitant.