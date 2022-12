D’où viennent les nausées et vomissements ?

Intoxication alimentaire, grossesse, effets secondaires liés à un traitement… Autant de causes possibles à l’origine des nausées et des vomissements. Mais au fait de quoi s’agit-il ?

« Être barbouillé », « avoir mal au cœur »… Les expressions pour symboliser les nausées sont nombreuses. Cette sensation désagréable au niveau de l’estomac et de la gorge correspond à une envie de vomir.

Le vomissement, lui, est un réflexe mécanique de défense de l’organisme destiné à vider l’estomac. Il est commandé par un centre nerveux qui se situe dans le cerveau. Ce centre nerveux est stimulé par des informations venant du tube digestif (intoxication par exemple), de l’oreille interne (comme dans le cas d’un mal des transports) ou du cerveau (odeurs, images, émotions).

Le vomissement se déroule en plusieurs phases :

fermeture du pylore (c’est l’orifice qui fait communiquer l’estomac et le duodénum) ;

contraction de l’estomac ;

contraction du diaphragme et des muscles abdominaux ;

ouverture du cardia (c’est-à-dire l’orifice faisant communiquer l’œsophage et l’estomac) ;

puis évacuation violente du liquide gastrique.

Ces nausées et vomissements peuvent survenir dans plusieurs cas. La cause la plus fréquente, c’est la gastroentérite. Citons également certains traitements médicamenteux (comme les opioïdes), un mal des transports, une grossesse, une anxiété ou bien encore la consommation d’alcool.

Dans ces cas précis, quelques gestes simples peuvent vous aider à calmer nausées et vomissements : allongez-vous un peu, respirez à fond, et, après avoir vomi, ménagez votre estomac, prenez des repas légers et rapprochés et évitez les aliments gras ou épicé, l’alcool, le café et le tabac. Demandez également conseil à votre pharmacien qui, selon les rasions de ces nausées et des vomissements (grossesse, mal des transports…) pourra vous délivrer un produit pour vous soulager. Le gingembre est notamment reconnu pour ses vertus.

Quand consulter ?

Des vomissements peuvent aussi être un symptôme d’une maladie nécessitant des soins urgents comme une appendicite, une méningite, un infarctus du myocarde ou une occlusion intestinale… N’hésitez pas à consulter si d’autres symptômes apparaissent (fièvre, maux de tête, raideur de la nuque, fatigue, douleurs…), si votre système immunitaire est affaibli (cancer, leucémie, infection à VIH, traitement immunosuppresseur), si votre nourrisson se met à vomir (car le risque de déshydratation est réel), s’il y a une présence de sang dans les vomissements, si ces vomissements font suite à un choc à la tête…