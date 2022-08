Douleurs dorsales : du gel contre la discopathie dégénérative ?

Lorsque la douleur dure depuis au moins 3 mois, un mal de dos est considéré comme chronique. Dans de nombreux cas, il est dû à une dégénérescence discale liée au vieillissement. Une société américaine a mis au point un gel innovant, qui pourrait révolutionner la prise en charge de cette pathologie très handicapante.

Les douleurs sourdes au niveau des lombaires ou des cervicales sont très fréquentes. D’après l’Organisation mondiale de la Santé, les maux de dos concerneraient près de 80% de la population. Bien qu’il existe diverses causes x, une part importante est due à la survenue d’une discopathie dégénérative ou dégénérescence discale, un processus naturel de détérioration progressive du disque intervertébral lié au vieillissement.

Avec l’âge, « le disque perd de sa qualité et se déshydrate », décrit le Dr Amélie Léglise, chirurgien orthopédiste. Dès lors, la discopathie se manifeste progressivement, car le disque ne joue plus son rôle, celui d’amortir les chocs notamment.

Une révolution dans la prise en charge

A ce jour, le traitement essentiellement symptomatique, est constitué d’antalgiques et, dans les cas les plus sévères, d’une intervention chirurgicale. Une société américaine vient toutefois de mettre au point une solution, à fort potentiel. A tel point que la Food and Drug Administration (FDA) américaine lui a décerné le prix « dispositif révolutionnaire ».

Réduction de la douleur

HYDRAFIL™ est un gel destiné à être injecté dans le noyau des disques abîmés à l’aide d’une aiguille en percutané, sous anesthésie locale. Injecté chaud, le gel refroidit une fois qu’il est introduit dans le corps. Il prend alors la forme d’un implant permettant d’augmenter la taille du disque érodé, restaurant ainsi ses propriétés biomécaniques. La douleur est apaisée durablement.

Les résultats d’essais cliniques préliminaires ont démontré l’efficacité du dispositif auprès de 20 patients. Tous pouvaient marcher deux heures après l’injection. Et après un suivi de six mois, tous les participants ont signalé avoir été considérablement soulagés et plus mobiles. Le niveau de douleur moyen était passé de 7 à 2 sur une échelle de 10.

« Je suis très heureux que la FDA reconnaisse le potentiel de ce dispositif pour traiter une des pathologies les plus prévalentes et handicapantes qui soient », s’est réjoui Douglas Beall, PDG de l’entreprise. « Nous allons pouvoir mener rapidement de plus larges essais cliniques afin de confirmer nos résultats préliminaires. »

A noter : si la dégénérescence discale est liée à l’âge, plusieurs autres facteurs la favorisent : le surpoids, le tabagisme, peu ou pas d’activité physique, le patrimoine génétique.