Dry January : quels effets de l’arrêt de l’alcool sur le corps ?

En ce début 2022 commence également le Dry January. Comme chaque année, ce défi de janvier consiste à ne pas boire une goutte d’alcool durant 31 jours. Mais au fait, quels effets cela produit-il sur l’organisme ?

L’alcool, en particulier lorsqu’il est consommé à l’excès, est mauvais pour la santé. Cancers, maladies cardiovasculaires, maladies du foie, dépression… font partie des risques accrus par cette substance. Or une réduction, ou une abstinence même momentanée, permet de les réduire significativement. Mais d’autres bénéfices rapidement visibles et moins connus surviennent aussi.

Ainsi, si vous arrêtez l’alcool pendant le Dry January, vous constaterez que votre peau sera plus belle et que vous dormirez mieux. C’est le cas de 70% des personnes ayant déjà fait l’expérience, selon l’organisation Alcohol Change UK qui a lancé le défi au Royaume Uni en 2013. Elles sont 65% à remarquer qu’elles sont en meilleure santé.

Voilà pour les effets immédiats et visibles. Et à l’intérieur de notre corps, un mois d’abstinence procure aussi des bénéfices moins visibles : une baisse de la pression artérielle et du cholestérol, une réduction du risque de diabète ainsi que des protéines associées au risque de cancer dans le sang.

Mais est-ce qu’un mois suffit ? Est-ce que ça fait une différence ? Eh bien la réponse est oui ! « Dry January aide les personnes à boire de façon plus saine le reste de l’année », indiquent les résultats d’une étude menée par l’Université du Sussex. Ainsi, six mois après un défi de Janvier, plus de 70% des participants continuent de boire de façon raisonnable. De plus, ils affirment se sentir bien mieux en général.

Laisser votre corps vivre sans alcool pendant 31 jours permet de réaliser qu’il est possible de s’amuser, se relaxer et avoir des relations sociales sans cette aide. « Nous pouvons ainsi mieux gérer notre consommation la reste de l’année », assure Alcohol Change UK.