Du mieux pour la qualité des épices

Les épices commercialisées en France sont-elles de bonne qualité ? La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a mené l’enquête. S’il persiste des « tromperies » et autres « anomalies », les résultats tendent vers une amélioration. Revue de détail.

Sept épices (cumin, curcuma, origan, paprika, piment, poivre, safran) ciblées, 219 établissements (producteurs, importateurs, distributeurs, vendeurs en ligne) visités entre juillet et octobre 2019 et 138 prélèvements réalisés au sein de laboratoires spécialisés : après une précédente enquête en 2016, la DGCCRF a conduit une nouveau travail pour vérifier la qualités des épices et herbes aromatiques présentes sur le marché français.

La précédente étude avait mis en évidence « un taux très important de non-conformités » : 50% ! Contre 26,4%, au terme de cette nouvelle enquête. Autant d’anomalies concernant notamment des défauts d’étiquetage, la présence de colorants exogènes pour renforcer la coloration ou de matières étrangères ou de substances dites « à charge ». Autrement dit, des produits introduits « en proportion généralement importante pour diminuer le coût de revient », précise la DGCCRF.

Le safran toujours épinglé

Les enquêteurs ont également relevé « un taux d’anomalie plus important » dans la composition de certains produits dont le coût est élevé. C’est ainsi que 85% des prélèvements de safran n’étaient pas conformes ! Ces substances « continuent donc à faire l’objet d’une surveillance soutenue », poursuit la DGCCRF. Et de conclure : « Malgré les progrès constatés, il ressort de cette enquête de la DGCCRF la nécessité de maintenir une pression de contrôle permanente et de poursuivre, en parallèle, la sensibilisation des opérateurs (importateurs, négociants) à leurs obligations ».