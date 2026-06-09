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Dysfonctions sexuelles : 1 femme sur 3 et 1 homme sur 5 concernés

09 juin 2026

La grande enquête Contexte des sexualités en France, conduite par Santé publique France, montre qu’une femme sur trois et un homme sur cinq présentent des difficultés sexuelles persistantes.

Les dysfonctions sexuelles qui durent dans le temps sont finalement assez fréquentes au sein de la population française adulte : plus d’un tiers des femmes et près d’un cinquième des hommes. Ce constat provient de l’enquête Contexte des sexualités en France 2023 (CSF-2023) de Santé publique France. Les dysfonctions sexuelles regroupent un ensemble large de symptômes susceptibles d’altérer la qualité de la vie sexuelle. En s’appuyant sur une approche à la fois psychosociale et physiologique de la fonction sexuelle, cette étude visait à actualiser la réalité des dysfonctions chez les personnes vivant en France hexagonale et repérer les conséquences sur la […]

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