Dysfonctions sexuelles : 1 femme sur 3 et 1 homme sur 5 concernés

Les dysfonctions sexuelles qui durent dans le temps sont finalement assez fréquentes au sein de la population française adulte : plus d’un tiers des femmes et près d’un cinquième des hommes. Ce constat provient de l’enquête Contexte des sexualités en France 2023 (CSF-2023) de Santé publique France. Les dysfonctions sexuelles regroupent un ensemble large de symptômes susceptibles d’altérer la qualité de la vie sexuelle. En s’appuyant sur une approche à la fois psychosociale et physiologique de la fonction sexuelle, cette étude visait à actualiser la réalité des dysfonctions chez les personnes vivant en France hexagonale et repérer les conséquences sur la […]
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