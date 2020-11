Ecrans : de 6 à 9 ans, expliquez-leur le monde numérique

Votre enfant grandit et il réclame davantage d’accès aux écrans. C’est bien légitime mais il ne faut pas pour autant lever tous les interdits. Et il est temps de lui expliquer les règles de fonctionnement des différents espaces numériques.

Il a entre 6 et 9 ans et demande un téléphone portable rien qu’à lui. Rien d’étonnant quand on sait que 45% des enfants de 8 ans possédaient leur propre smartphone en 2018. « Repoussez le plus possible l’âge d’équipement des enfants (tablette, console, smartphone) », recommande toutefois le psychiatre Serge Tisseron. Vous pouvez néanmoins discuter de l’âge où il aura son premier téléphone mobile et fixer des règles familiales respectées par tous, notamment pas pendant les repas et pas la nuit.

Et en attendant prenez le temps, dans cette tranche d’âge de lui expliquer comment fonctionne Internet par exemple, et bien entendu les réseaux sociaux.

Droit à l’image et à l’intimité

Pour cela, prenez l’angle créatif. Proposez-lui de faire des photos et de les travailler avec des logiciels. Ou encore de créer d’autres contenus (chansons, dessin, vidéo…) toujours avec des outils numériques. Le but : lui expliquer tout ce qu’implique le fait de poster ces contenus sur les espaces numériques, qu’il s’agisse de réseaux sociaux, de mails ou d’échanges sur smartphones.

En effet, il est en capacité de comprendre le droit à l’intimité et le droit à l’image. Vous pourrez aussi lui enseigner 3 principes important pour Internet :

– Tout ce que l’on y met peut tomber dans le domaine public ;

– Tout ce que l’on y met y restera éternellement ;

– Il ne faut pas croire tout ce que l’on y trouve.

Même si vous lui avez bien expliqué cela, paramétrez encore la console de jeux et les contrôles parentaux sur tous les écrans domestiques. Il est encore trop petit pour y surfer seul. Avec vous, il peut y faire ses premiers pas.

Pour le temps d’écran en général, continuez à choisir avec lui les programmes qu’il regarde. Invitez-le à parler de ce qu’ils voient et fait avec les écrans. Et n’oubliez pas d’encourager les activités de création et sportives sans écran.