Eczéma : informer sur une maladie stigmatisante

Mieux faire connaître l’eczéma à tout le monde pour améliorer la qualité de vie des patients. Voici l’objectif de la journée nationale de l’eczéma en 2022.

Maladie cutanée chronique, évoluant par poussées, l’eczéma est prurigineux, c’est-à-dire qu’il provoque des démangeaisons intenses. Ce sont les rougeurs, ainsi que les vésicules puis les croûtes qui apparaissent sur une peau très sèche, qui démangent. Ce qui entraîne de nombreuses conséquences sur la vie des patients. En raison des symptômes eux-mêmes mais aussi de son caractère visible.

Arrêter de dire « arrête de te gratter »

C’est pourquoi la journée nationale de l’eczéma ce 4 juin a pour objectif de « changer le regard de la société sur la maladie, et [d’]éveiller les consciences sur la détresse des malades souvent stigmatisés par des démangeaisons incessantes et incontrôlables », explique l’Association française de l’Eczéma. Car en plus de souffrir de démangeaisons, les patients s’entendent aussi trop souvent dire la phrase : « arrête de te gratter ». « Pour eux, elle est aussi insupportable que les démangeaisons ! », rappelle l’association.

C’est pourquoi « une campagne composée de trois visuels et d’une vidéo, intitulée « Arrête de te gratter » est déployée d’avril à juin pour alerter sur le calvaire de l’eczéma et sortir les patients du complexe des démangeaisons ».

En outre, une conférence virtuelle et un jeu fil rouge « Eczéma Game » dans 7 villes* seront organisés par l’association. « De nombreux thèmes seront abordés cette année parmi lesquels les nouveaux traitements de l’enfant, l’eczéma et le sommeil, l’impact sur la vie de couple et la sexualité, la résilience pour surmonter la maladie ou encore l’eczéma « miroir des émotions » … avec des conseils de médecins et des témoignages de patients », précise l’Association française de l’Eczéma.

A noter : 2,5 millions de Français sont atteints d’eczéma.

*Paris, Bordeaux, Guérande, Lyon, Strasbourg, Nice et St Martin d’Uriage