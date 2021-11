Eczéma : une BD pour tout comprendre

Entouré de nombreuses idées reçues, l’eczéma atopique est encore largement méconnu du grand public. C’est pour comprendre et faire comprendre au plus grand nombre, la réalité de la vie quotidienne des patients que l’Association Française de l’Eczéma publie une bande dessinée disponible gratuitement.

L’eczéma concerne 2,5 millions de Français de tous les âges. Non contagieuse, la maladie est associée à des démangeaisons intenses qui peuvent atteindre toutes les parties du corps, avec des conséquences sur la vie quotidienne, le moral, le sommeil, les activités, les relations sociales…

Mais l’eczéma atopique – ou dermatite atopique – souffre aussi de pas mal d’idées reçues. Outre sa non-contagiosité, la maladie n’est pas due à un défaut d’hygiène. Non, elle n’est pas dans la tête et son origine n’est pas non plus digestive. C’est pour couper court aux rumeurs, pour sensibiliser le grand public à cette pathologie et pour apprendre aux patients à mieux vivre avec que l’Association française de l’Eczéma vient de publier la bande dessinée « La dermatite atopique, Vivre avec pour comprendre ».

Une BD qui témoigne de l’impact physique et psychologique de cette maladie affichante et imprévisible, qui influence les relations sociales, amicales, professionnelles et intimes. A travers des scénettes humoristiques inspirées de témoignages réels, l’ouvrage suit les aventures quotidiennes d’une jeune femme atteinte d’eczéma atopique, avec ses plaques rouges et ses démangeaisons, qui doit sans cesse adapter ses comportements, pour faire « bonne figure » auprès de ses amis ou de son amoureux. En perpétuel questionnement « ça se voit, ça se voit pas », « j’y vais, j’y vais pas »… L’héroïne réussit toujours, grâce à son ingéniosité, à camoufler ou à surmonter son mal-être et à rompre l’isolement.

La BD est disponible gratuitement auprès de l’Association Française de l’Eczéma via le site associationeczema.fr.