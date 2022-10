Enfant : quand l’emmener aux urgences ?

Dans un contexte de fortes tensions dans les services d’urgences, notamment pédiatriques, l’ARS des Pays de la Loire émet quelques recommandations en direction des parents afin de leur rappeler dans quels cas un enfant doit être emmené à l’hôpital… ou pas. Des conseils valables dans toutes les régions.

« Les réelles urgences sont plutôt rares. Le plus souvent, une simple consultation médicale permet d’établir un diagnostic et de prescrire le traitement adapté », rappelle en préambule l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Si l’enfant semble malade mais qu’il continue à manger, boire, jouer et communiquer, inutile de s’inquiéter. Dans le cas contraire, il convient d’appeler son médecin traitant.

En présence de signes de gravité comme une gêne respiratoire (potentiel signe de bronchiolite), un enfant inconscient ou sans réaction, des convulsions… commencez par un appel au Centre 15 pour un premier avis médical.

Longs délais d’attente

En revanche, l’enfant doit être vu par un médecin des urgences en cas de fièvre supérieure à 38° s’il a moins de 3 mois, s’il est pris de vomissements et de diarrhée avec des signes de déshydratation (« l’enfant a un comportement inhabituel, anormalement fatigué avec besoin de sommeil important, il est difficile à réveiller et gémit, il est pâle et a les yeux cernés, il a une respiration accélérée »).

Evitez cependant de vous rendre aux urgences sans avoir préalablement pris un avis médical auprès du Centre 15 « car les délais d’attente peuvent y être très allongés, en cette période ».

A noter : Les vomissements et diarrhée sans signe de déshydratation, la toux sans gêne respiratoire, l’éruption cutanée non accompagnée de fièvre et une température supérieure à 38° chez l’enfant de plus de trois mois ne nécessitent pas, a priori, de déplacement aux urgences. En cas d’indisponibilité du médecin traitant, appelez le Centre 15.