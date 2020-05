Enfants : l’hygiène, ça s’apprend !

L’hygiène est un élément essentiel pour la santé. Mais elle n’est pas innée. Pour que les enfants acquièrent de bonnes habitudes en la matière, il faut leur inculquer des réflexes dès le plus jeune âge.

L’hygiène corporelle est un apprentissage de tous les jours. En tout temps, mais en particulier dans le contexte épidémique du Covid-19. Elle peut se résumer à 4 grands éléments :

⦁ Se laver les mains. Cette habitude est primordiale pour éviter d’être contaminé par toutes sortes de virus et autres microbes. Erigé en mesure-barrière fondamentale depuis le début de la pandémie de Covid-19, ce réflexe aidera votre enfant à se protéger. Pour l’habituer au plus vite, demandez à votre enfant de le faire en rentrant de l’extérieur, avant et après être passé à table et dès sa sortie des toilettes. Systématiquement !

⦁ Pendant la douche ou le bain, privilégiez certaines zones sensibles. En effet, si tout petit il ne transpire pas encore, la puberté apportera bien assez tôt son lot d’hormones. Montrez-lui les zones à laver en priorité. Il s’agit bien sûr des pieds, du sexe et des fesses ainsi que des aisselles. Sans oublier les oreilles ;

⦁ L’hygiène bucco-dentaire. Se brosser les dents au moins deux fois par jour permet entre autre d’éviter les caries et d’avoir de belles dents saines. Voilà de bons arguments pour enseigner le brossage quotidien à votre petit. Dès que ses premières quenottes ont poussé, vous pouvez lui offrir une petite brosse à sa taille avec un dentifrice adapté. En lui montrant le bon exemple, il devrait très vite vouloir vous imiter !

⦁ Enfin, expliquez-lui qu’il ne faut jamais échanger brosses à dents et à cheveux. En effet, il risquerait de troquer en même temps poux et autres microbes. Un bon conseil pour les adultes aussi, applicable aux brosses et pinceaux de maquillage le moment venu.