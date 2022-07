Épilation intégrale du maillot : bonne ou mauvaise idée ?

Mode du string oblige, certains et certaines souhaitent ne plus avoir de poils du tout autour de leurs parties intimes. Cette intervention n’est cependant pas sans risque !

L ‘épilation intégrale du maillot consiste à retirer toute pilosité au niveau du pubis, des grandes lèvres et du sillon inter fessier. Les motivations principales sont esthétiques mais aussi sensorielles : la peau ainsi à nu, les sensations seraient décuplées et le plaisir sexuel aussi ; les odeurs corporelles diminueraient ; ce serait également plus sexy pour son ou sa partenaire.

L’intervention est cependant loin d’être une partie de plaisir ! La peau du pubis, tout comme les muqueuses est très fine et particulièrement innervée, ce qui rend cette épilation très douloureuse.

Comment procède-t-on ?

L’épilation « classique », à la cire chaude et à la pince, peut être réalisée chez soi ou en institut de beauté. Les bandes de cire froide sont à proscrire, n’étant pas du tout adaptées. Il faut savoir que « la zone intime est facilement sujette aux boutons après épilation et aux poils incarnés. Il est fréquent d’y observer l’apparition d’abcès ou de folliculite après une épilation », prévient le Dr Ludovic Rousseau, dermatologue.

L’épilation au laser, plus radicale, consiste à brûler définitivement le follicule pileux. Même s’il existe des appareils grand public à lumière pulsée (laser) et que des instituts de beauté proposent ce genre d’épilations, mieux vaut pour un maillot intégral, s’adresser à un dermatologue. Il existe en effet des contre-indications à l’épilation au laser de cette zone et les complications possibles doivent être surveillées (brûlures, croûtes, problèmes de pigmentation).

A long terme : un risque accru d’irritations et d’infections

La destruction des follicules pileux entraîne celle des glandes sébacées qui leur sont reliées et qui permettent de lubrifier la peau. Plus sèche, la peau des parties intimes devient plus sensible aux frottements des vêtements un peu serrés et s’irrite plus facilement.

Le risque d’infections sexuellement transmissibles serait également accru, selon une étude américaine qui a relevé plus d’infections sexuellement transmissibles (IST) (papillomavirus, molluscum virus, herpès, syphilis) chez les hommes et les femmes qui pratiquaient l’épilation intégrale que chez ceux qui ne la pratiquaient pas.

Quelques conseils si vous vous épilez

– Les poils poussent vers la vulve, l’épilation ne devra pas les contrarier et se faire dans le sens de la pousse ;

– L’hygiène doit être irréprochable : bien se laver avant et après l’épilation ;

– Refroidir la zone épilée, voire y appliquer une crème cicatrisante ;

– Surveiller l’évolution des rougeurs, normales après épilation, qui apparaissent autour des poils ;

– Après un laser, les poils, carbonisés, doivent tomber tout seul, il ne faut surtout pas les manipuler.