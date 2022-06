Ergothérapie : rééduquer le geste

Réapprendre les gestes du quotidien après une blessure, une déficience ou une maladie qui limite vos capacités. C’est l’un des objectifs de l’ergothérapie, profession paramédicale qui s’exerce principalement à l’hôpital. Coup de projecteur sur un métier en pleine expansion.

La France compte environ 15 000 ergothérapeutes, qui exercent très majoritairement à l’hôpital ou en centre de rééducation fonctionnelle, et de plus en plus en libéral. Mais en quoi consiste cette profession paramédicale ? Dans quelles circonstances fait-on appel à un ergothérapeute ? Pour retrouver son indépendance et son autonomie, tout simplement. Et aussi pour éviter de la perdre.

Les missions de l’ergothérapeute sont variées : après un entretien et en fonction de la situation, il analyse, évalue et propose des solutions concrètes pour venir en aide au patient, qu’il s’agisse d’un enfant, d’un adulte ou d’une personne âgée, porteuse d’un handicap physique ou mental, en perte d’autonomie à cause d’un accident, d’une maladie ou de l’avancée en âge.

Douche, baignoire, portes…

L’ergothérapeute peut ainsi conseiller d’installer une barre d’appui dans une douche ou une planche de bain dans la baignoire, de veiller à la largeur des portes par rapport à la taille d’un fauteuil roulant… Il préconise des aides techniques et/ou humaines afin d’améliorer autant que possible la qualité de vie du patient et de favoriser son maintien à domicile.

Dans cette optique, l’ergothérapeute assiste également le patient dans des gestes simples du quotidien, rendus compliqués par la maladie ou le handicap. Le professionnel utilise pour cela des mises en situation concrètes (lacer ses chaussures, préparer un repas…), des jeux et des travaux manuels comme la couture ou la menuiserie. Ce « rééducateur du geste » ne travaille pas seul : à l’hôpital par exemple, il exerce en collaboration avec des médecins, des kinésithérapeutes…

A noter : Le diplôme d’Etat d’ergothérapeute est obligatoire pour exercer. Il se prépare dans l’un des 21 instituts de formation agrées par les ARS et les conseils régionaux, qui financent une partie de la formation. Celle-ci se déroule en trois ans (niveau Licence).