Est-il dangereux de se faire craquer les doigts ?

Qui ne s’est jamais fait craquer les doigts ? Et qui n’a jamais entendu dire que cela pouvait être mauvais pour les articulations et favoriser l’arthrose ? Démêlons le vrai du faux.

Pour certains, le fait d’étendre ses doigts pour les faire craquer est simplement une mauvaise habitude. Mais ce comportement présente-t-il des risques ? Pour répondre à cette question, il convient de s’en poser une autre : que se passe-t-il dans nos doigts lorsque ceux-ci viennent à claquer ?

La théorie la plus communément admise est celle de l’explosion d’une bulle à l’intérieur de l’articulation. Lorsque l’on tire sur un doigt, il y a une augmentation du volume articulaire qui crée une bulle de gaz qui finit par éclater, et c’est le CRAC. Un peu comme un ballon que l’on gonflerait puis que l’on étirerait jusqu’à ce qu’il éclate.

Mais un autre son de cloche existe. IRM à l’appui, des scientifiques ont observé l’origine du craquement. En fait, la tension sur l’articulation engendre la formation d’une cavité dans le liquide synovial, ce liquide situé au niveau des articulations. Et après le bruit de craquement, la cavité persiste sur les images. Ce qui voudrait donc dire que le phénomène de craquement articulaire est associé à la création d’une cavité et non pas à son explosion.

Arthrose ou non ?

Contrairement à une idée largement répandue, faire craquer les jointures est, selon toute vraisemblance, inoffensif. Certains cas de blessures au niveau des tendons au moment d’un craquement trop vigoureux ont parfois été répertoriés dans la littérature scientifique… mais ces cas font davantage office d’exception que de règle.

Pour nous en convaincre, un médecin californien s’est en quelque sorte « auto-testé » tout au long de sa vie. Durant 60 ans, il s’est régulièrement fait craquer les doigts de la main gauche. Puis à la fin des années 90, il a comparé ses 2 mains via des radiographies. Résultat, aucune différence n’a été notée. Une étude plus vaste conduite en 2011 sur des personnes âgées entre 50 et 89 ans est arrivée à une conclusion similaire.

Enfin, il n’a pas été montré que cette fâcheuse habitude s’accompagne d’une usure articulaire par dégénérescence du cartilage. Donc, se faire craquer les doigts, agaçant peut-être, mais dangereux, sûrement pas.