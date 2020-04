Gels, eau de javel… interdits pour vos animaux de compagnie

A ce jour, aucune donnée scientifique ne prouve que votre animal de compagnie puisse être un vecteur du Covid-19. Pourtant de nombreux cas d’intoxications de chats et chiens au gel hydroalcoolique et à l’eau de javel ont été rapportés.

Récemment, de nombreuses photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, laissant apparaître des animaux de compagnie dont le pelage et les coussinets avaient été aspergés de gels hydroalcooliques ou d’eau de javel. Les maîtres de ces bêtes à poils ayant l’intention de les protéger d’une contamination par le Covid-19. Et l’impact est loin d’être anodin. Ainsi, à cause de lavages à base de gels hydroalcooliques, des chats ont été pris en charge pour coma éthylique. L’utilisation de détergents a même provoqué des intoxications et des brûlures.

Certes, un chien à Hong Kong et un tigre dans le zoo de New-York ont été testés positifs au Covid-19. Le chien ne présentait pas de symptôme. Le Covid-19 était bien présent dans son ADN, mais cet animal domestique ne dispose pas des récepteurs nécessaires pour que ce coronavirus envahisse son organisme. Le tigre lui, ainsi que plusieurs autres tigres et lions du zoo, présentaient un manque d’appétit et une toux. Mais les autres félins du zoo ont été épargnés.

Comas éthyliques, brûlures…

Reste qu’à « la lumière des connaissances scientifiques disponibles, il n’existe aucune preuve que les animaux de compagnie et d’élevage jouent un rôle dans la propagation du virus », rappelle l’Ordre national des vétérinaires.

Une position confirmée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). « La propagation actuelle du COVID-19 est le résultat d’une transmission d’homme à homme. À ce jour, rien ne prouve que les animaux de compagnie puissent propager la maladie. Il n’est donc pas justifié de prendre des mesures à l’encontre des animaux de compagnie qui pourraient compromettre leur bien-être. »

A noter : le lavage des animaux domestiques s’effectue classiquement à l’eau et au savon.