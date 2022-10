Grippe et Covid-19 : 4 questions sur la vaccination

Cette année encore, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se déroule sur fond de Covid-19. Une situation qui soulève de nombreuses questions… et pas mal d’idées reçues.

« Si je suis déjà vacciné contre le Covid-19, suis-je protégé contre la grippe ? ». « Faut-il laisser du temps entre les 2 vaccinations ? ». « Si je suis cas contact, puis-je me faire vacciner contre la grippe ? » etc. Autant de questions que soulèvent les campagnes simultanées d’immunisation contre la grippe et le Covid-19. Voici les réponses.

Si j’ai eu le Covid récemment, suis-je immunisé contre la grippe ?

Fièvre, fatigue, maux de gorge… Même si les symptômes de la grippe et du Covid-19 sont très proches, les deux maladies, elles, sont bien distinctes et appartiennent à deux familles différentes. Les anticorps contre le Covid-19 ne protègent donc pas du virus de la grippe… et inversement.

J’ai le Covid ou la grippe, dois-je attendre avant de me faire vacciner ?

Si vous êtes atteint par le Covid, mieux vaut attendre la fin de la période d’isolement et de ne plus présenter de symptômes au moment de la vaccination contre la grippe saisonnière. Idem si vous êtes touché par la grippe : attendez d’être guéri. Votre médecin traitant pourra vous conseiller la date à laquelle vous pourrez vous faire vacciner contre le Covid-19.

Et si je suis cas contact ?

Si vous ne présentez pas de symptômes, rien ne vous empêche de vous faire vacciner contre la grippe. Assurez-vous simplement de respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, et de réaliser un test de dépistage 2 jours après le dernier contact avec la personne malade, pour être bien sûre que vous êtes négatif.

Vacciné récemment contre le Covid, dois-je attendre avant l’injection contre la grippe ?

Il n’y a pas de délai particulier à respecter entre les deux vaccinations. N’oublions pas d’ailleurs qu’il est tout à fait possible d’administrer les vaccins contre le Covid-19 et contre la grippe saisonnière en une seule fois. Dans ce cas, les vaccins seront administrés sur deux sites différents (par exemple une injection dans chaque épaule).