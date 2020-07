Grossesse : du sport pour un meilleur lait

L’allaitement aurait des effets bénéfiques pour la santé du bébé encore plus importants si la maman a fait de l’exercice physique pendant sa grossesse. Et ce même si l’activité est modérée. C’est ce qu’ont constaté des chercheurs américains dans une étude récente.

Le fait de pratiquer de l’exercice physique pendant la grossesse est bénéfique pour la santé de la mère et aussi de l’enfant à naître. Cela stimule son système immunitaire et réduit notamment les risques de diabète, d’obésité et de maladies cardiovasculaires plus tard dans la vie. Pour essayer de comprendre pourquoi, une équipe de The Ohio State Wexner Medical Center’s Diabetes and Metabolism Research Center a mené l’enquête.

Du lait de meilleure qualité

« Comme il est démontré que l’allaitement est également bon pour la santé du bébé, nous avons souhaité isoler les effets du lait maternel de femmes ayant été actives pendant leur grossesse d’autres facteurs, comme l’aspect génétique », indique Kristin Stanford, principale auteur de l’étude.

Les scientifiques ont donc, dans un premier temps, nourri des souriceaux nés de mère sédentaires avec du lait de souris actives pendant leur grossesse. Résultat, les bénéfices santé ont bien été transférés aux bébés via le lait et non les gènes maternels.

Dans un second temps, les chercheurs ont suivi 150 femmes enceintes avec des dispositifs de contrôle d’activité physique. Celles qui marchaient le plus au quotidien ont produit un lait contenant davantage de 3SL, un composant naturel. Selon les scientifiques, c’est cet élément qui est responsable des bienfaits en matière de santé pour les nourrissons.

« Une activité physique d’intensité modérée, comme une marche quotidienne suffit à augmenter le taux de 3SL », rassure Stanford. Toutefois, pour les futures mamans à qui le médecin prescrit un alitement prolongé par exemple, l’équipe souhaite extraire le composant bénéfique afin d’espérer l’intégrer dans le lait infantile industriel.