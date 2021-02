La gym douce, bienfaisante pour tous

Il est recommandé de pratiquer une activité physique régulière à tout âge. Mais elle doit être adaptée à la condition physique de chacun. C’est là qu’intervient la gymnastique douce. Cette discipline permet à tous, même en cas de limites ostéo-articulaires, de bouger avec plaisir et sans risque de blessure.

Yoga, pilates ou encore stretching, il existe de nombreuses formes de gymnastique douce. Toutes, si elles sont adaptées aux capacités de chacun, permettent d’entretenir son dynamisme et sa condition physique. En effet, les exercices d’étirements et de gainage profond des muscles permettent d’améliorer la souplesse, la mobilité des articulations, de parfaire l’équilibre et de fortifier les muscles.

Prévenir les maux liés au vieillissement

La gymnastique douce consiste à réaliser lentement et sans forcer une série de gestes. La qualité des mouvements étant plus importante que la performance physique. Ces exercices doivent être coordonnés en douceur avec son équilibre et sa respiration, tout en veillant à bien étirer ou trop solliciter ses muscles.

A mesure que le pratiquant maîtrise sa respiration et ses mouvements, il apporte les bénéfices d’un exercice physique régulier à son organisme. Ainsi, pratiquer la gymnastique douce agit de manière préventive pour lutter contre les maladies liées au vieillissement, comme l’hypertension artérielle, le risque d’infarctus du myocarde ou bien les accidents vasculaires cérébraux.

Une autonomie conservée plus longtemps

Ces exercices permettent aussi de maintenir le plus longtemps possible une certaine autonomie. En effet, la gym douce propose des exercices pour maintenir, voire développer les capacités, fortifier les os et aider à la prévention de chutes. Le travail de la coordination participe grandement à cet objectif.

Enfin, cette discipline adaptée offre l’avantage de réduire le stress, l’insomnie, les douleurs du dos, la fatigue chronique, améliore le transit intestinal et l’élimination des toxines. À partir de deux heures par semaine, elle apporte une réelle amélioration de la condition physique et de la santé.