Hépatite B : un décès évitable toutes les 30 secondes

Ce 28 juillet est marqué par la journée mondiale des hépatites virales. L’occasion de faire le point sur l’hépatite B, souvent asymptomatiques dans les premiers temps, et encore diagnostiquée trop tardivement en France.

Le VIH/SIDA reste l’infection sexuellement transmissible (IST) la plus connue. Mais les hépatites virales font elles aussi encore de nombreuses victimes. Petite piqûre de rappel concernant l’hépatite B à l’occasion de la journée mondiale dédiée de ce 28 juillet.

1 300 décès chaque année en France

Dans le monde, l’hépatite B touche près de 250 millions de patients et engendre 900 000 décès chaque année. En France, le nombre de cas est estimé à 130 000 infections et cette maladie coûte la vie à 1 300 malades tous les ans. A ce jour, il n’existe aucun traitement efficace contre l’hépatite B. Mais un vaccin efficace et bien toléré est disponible depuis… 30 ans !

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a fixé l’objectif d’éradication pour 2030. Mais l’hépatite B, « souvent asymptomatique, méconnue du grand public, sous-dépistée et mal documentée d’un point de vue épidémiologique, continue de se propager silencieusement », atteste le Groupement interassociatif traitements et recherche thérapeutique. Et la crise sanitaire de la Covid-19 a, comme pour de nombreuses maladies chroniques, retardé le recours au dépistage, l’accès à la vaccination et aux protocoles thérapeutiques.

Dans un communiqué du 27 juillet, SOS Hépatites & Maladies du foie interpelle le premier ministre et le ministère en charge de la santé pour atteindre l’éradication. L’association met la barre haute avec ces objectifs à atteindre à l’horizon 2030 :

des personnes vivant avec l’hépatite B connaissent leur statut sérologique 90% des personnes vivant avec une hépatite chronique B dépistée ont un suivi médical régulier.

95%de couverture vaccinale chez les adolescents pour l'hépatite B.

A noter : pour aller plus loin sur ce sujet, consultez sur cette page le rapport des Etats généraux de l’hépatite B publiée en février 2021.