Hôpitaux : et si les femmes trouvaient leur place ?

Sensibiliser aux inégalités entre les femmes et les hommes à l’hôpital et proposer des solutions. Telles sont les missions de l’Association joliment baptisée « Donner des Elles à la Santé ». Les explications du Dr Géraldine Pignot, présidente de l’association et urologue au Centre de lutte contre le cancer de Marseille.

A l’occasion du lancement de l’association « Donner des Elles à la Santé » au mois d’octobre, une enquête IPSOS a mis en lumière une situation d’inégalités entre les femmes et les hommes médecins à l’hôpital. « Nous pensions que les choses allaient changer naturellement du fait de la féminisation de la profession », explique le Dr Géraldine Pignot. « Or rien n’a évolué au cours des 15 dernières années. »

Des capacités mises en doute…

La preuve en chiffres. Chez les moins de 30 ans, 52% des médecins sont des femmes. Or elles ne sont que 20% à occuper un poste de professeur des universités-praticien hospitalier. Selon l’enquête IPSOS dont les résultats ont été publiés en octobre 2020, pour 59% des femmes médecins, leurs capacités ont été a priori remises en doute.

« Cette enquête a été parlante », précise le Dr Pignot. « Ainsi, 93% des médecins hospitaliers ont déclaré avoir déjà constaté une situation discriminante à l’égard des femmes. Cela inclut les comportements sexistes, les difficultés d’accès à certains postes. » Toujours selon l’enquête, les femmes sont en quelque sorte bloquées dans l’évolution de leur carrière. Autrement dit, les postes à responsabilité leur échappent dans la majorité des cas… Au total, 65% des femmes médecins jugent essentiel l’instauration d’une politique transparente des carrières.

De quels postes parle-t-on ?

« Un poste à responsabilité sur le plan scientifique, par exemple, c’est accéder au statut de Professeur des universités-praticien-hospitalier », précise le Dr Pignot. « Il y a aussi les postes liés à la commission médicale d’établissement (CME) au sein de laquelle plusieurs médecins vont discuter avec la direction de leur hôpital pour prendre des décisions concernant des financements et des investissements. Or cette CME est toujours très masculine. Enfin nous avons encore peu de femmes chef de service dans les hôpitaux français, moins de 20% ! »

Les leviers du changement

Donner des Elles à la Santé ne se contente pas d’éclairer le grand public et les décideurs sur ces inégalités. Ses responsables veulent aller plus loin. Ils s’appuient également sur la volonté des professionnels de santé. « Les femmes ont envie de participer aux décisions importantes de leur hôpital, de s’investir. Nous devons les aider et les accompagner pour casser ce plafond de verre qui les empêche de s’épanouir. »

L’association, avec le soutien institutionnel de Janssen et de Sirius Customizer, entend déployer une charte de la parité dans les établissements de santé. « Elle devrait très prochainement voir le jour. Elle viserait ainsi à promouvoir les femmes dans les postes à responsabilité et favoriser leur épanouissement. Cela peut passer par des formations, des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes de genre, mais aussi mettre en place des actions autour de la maternité… » Les sujets ne manquent pas pour faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde de la santé. « L’idée c’est d’accélérer ce processus. Notre rôle consiste à donner confiance aux femmes », conclut le Dr Pignot.