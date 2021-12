Huile de CBD : une méthode simple pour mesurer son taux réel

En boutique et sur Internet, les produits contenant du cannabidiol sont partout. Mais ces huiles, shampooings ou chewing-gums estampillés CBD en contiennent-ils autant qu’indiqué sur leur emballage ? Et le THC alors ? Des chimistes allemands ont voulu en avoir le cœur net.

Elles ont fleuri dans toutes les villes de France, les petites comme les grandes. Les boutiques vendant des produits dérivés contenant du cannabidiol (CBD), la substance présentée comme relaxante et non stupéfiante du chanvre (contrairement au THC), font le plein de clients : ils viennent y acheter des tisanes, des huiles, des sucettes, et même du miel.

Ces consommateurs espèrent ainsi soulager stress et maux physiques, grâce à cette molécule qui n’a pourtant pas fait la preuve de ses vertus « relaxantes et antidouleur », commente le professeur René Csuk, de l’université allemande Martin Luther. Et ces consommateurs pensent le faire en toute sécurité et légalité : en effet, les produits au CBD autorisés à la vente dans la plupart des pays de l’Union européenne doivent contenir moins de 0,2% de THC, la composante psychoactive du cannabis.

Chromatographie sur couche mince

Mais qu’en est-il vraiment, dans un contexte où le marché explose, non seulement dans les boutiques physiques mais également sur Internet ? Les produits contiennent-ils vraiment 20, 30 ou 40% de CBD comme affiché, et moins de 0,2% de THC ? L’équipe du Pr Csuk a fait le test avec les très populaires huiles de chanvre, grâce à une méthode simple, peu coûteuse et précise, qui permet de mesurer à la fois la présence de CBD et de THC.

Cette méthode, c’est la chromatographie sur couche mince à haute performance. Chimiste et principale auteure de l’étude publiée dans Results in Chemistry, Theresa Schmidt explique : « cela fonctionne comme l’expérience à l’école où l’on verse de l’essence sur des feuilles d’arbre déchiquetées, et où l’on place un morceau de craie à la verticale dans le mélange. La solution d’essence de pétrole et de chlorophylle remonte le long du morceau de craie et le vert se sépare en différents colorants ».

Trois huiles sans CBD

C’est ce principe qui a été appliqué à plusieurs type d’huiles, pour en séparer puis mesurer les différents constituants. Ainsi, sur 18 huiles de chanvre passées au banc d’essai, 12 contenaient à peu près autant ou légèrement plus de CBD que ce qui était indiqué sur leur emballage. En revanche, pour trois de ces huiles, aucun CBD n’a été détecté. Sur l’emballage, il était écrit 30%…

Quant au THC, et c’est la bonne nouvelle, il se situait bien dans les limites légales de moins de 0,2%. Mais « nous craignons que des commerçants douteux ne mélangent bientôt des variantes synthétiques de THC, qui n’existent pas naturellement dans les plantes de chanvre », alerte le Pr Csuk. Des substances illégales qui imitent le THC. Elles sont aussi plus puissantes, dangereuses et addictives que le cannabis naturel, précise le site Drogues Info Service.