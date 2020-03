Hydroxychloroquine : alerte sur l’automédication

L’hydroxychloroquine ne doit en aucun cas être prise en automédication. L’Agence du médicament rappelle cette importante précaution alors que plusieurs cas de toxicité cardiaque ont été signalés.

« Des cas de toxicité cardiaque ont été signalés en Nouvelle Aquitaine suite à des prises en automédication de Plaquenil (hydroxychloroquine) face à des symptômes évocateurs du Covid-19, ayant parfois nécessité une hospitalisation en réanimation », annonce l’Agence régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine.

Depuis le décret du 25 mars dernier, « le recours à ces médicaments peut s’envisager à titre exceptionnel et uniquement dans le cadre d’une prescription et d’une dispensation aux patients hospitalisés », rappelle l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Mais « en aucun cas ces médicaments ne doivent être utilisés ni en automédication, ni sur prescription d’un médecin de ville, ni en auto-prescription d’un médecin pour lui-même, pour le traitement du Covid-19. »

Trois décès suspects

Une trentaine d’effets indésirables et trois décès sont en cours d’investigation afin de déterminer s’ils sont en lien avec une prise d’hydroxychloroquine. L’ANSM alerte donc « les professionnels de santé et les patients sur les risques connus liés à l’utilisation de ces médicaments, dont le risque cardiaque, qui, sans suivi médical approprié, peuvent conduire à une hospitalisation ». Ce risque cardiaque pourrait être fortement potentialisé par l’association d’hydroxychloroquine avec d’autres molécules, comme l’azithromycine notamment. Par ailleurs, ces médicaments peuvent entraîner d’autres effets indésirables graves, tels que des atteintes de la peau, des hypoglycémies sévères et des troubles psychiatriques.

A ce jour, « aucun médicament n’a apporté la preuve formelle de son efficacité dans le traitement ou la prévention de la maladie Covid-19 ». C’est pourquoi l’utilisation de cette molécule dans le traitement de la maladie « doit se faire prioritairement dans le cadre des essais cliniques en cours ». A ce sujet, l’étude Hycovid sera lancée ce mercredi par 33 autres hôpitaux, dont le CHU d’Angers. Les premiers résultats sont attendus sous une vingtaine de jours.

A noter : Disponibles uniquement sur prescription médicale, l’hydroxychloroquine (Plaquenil) est indiquée dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus et en prévention des lucites (allergies au soleil). Elle est différente de la spécialité Nivaquine (à base de chloroquine) qui est indiquée dans le traitement et la prévention du paludisme, dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de certaines formes du lupus et des lucites.