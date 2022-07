Incendies : quels risques pour la santé ?

Les fumées produites par les incendies monstres de ces derniers jours en France ne seront sans doute pas sans conséquence sur la santé. Plusieurs études ont déjà montré que respirer le contenu de ces nuages expose à des risques spécifiques. Voici un petit tour d’horizon des connaissances en la matière.

Le feu a dévoré près de 17 000 hectares en Gironde et déjà plus de 300 en Bretagne dans les Monts d’Arrée. Des milliers de personnes ont été évacuées. Si le principal danger réside dans les flammes, les fumées émanant des incendies de forêt qui se sont étendues sur des kilomètres ne sont pas sans conséquences. Les études scientifiques s’additionnent pour montrer l’impact néfaste de ces émanations sur la santé.

Ainsi connait-on déjà le risque associé à l’exposition massive à des fumées d’incendie : l’intoxication au monoxyde de carbone et l’asphyxie. Les particules fines contenues dans ces nuages sont connues pour augmenter le risque d’asthmes sévères, d’infarctus du myocarde, d’AVC, de diminution de la fonction pulmonaire mais aussi de décès prématurés.

Cancers et risque infectieux

Des effets peuvent ensuite se manifester des années plus tard. Il s’agit « de troubles et maladies cardio-vasculaires, de pneumopathies et de cancers », rappelle ainsi la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à laquelle sont affiliés les pompiers.

Ainsi selon une récente étude canadienne par exemple, les personnes exposées aux feux de forêt présentent un risque accru de cancer du poumon et de tumeurs cérébrales. Selon les auteurs, les populations ayant vécu à moins de 50km de feux de forêts au cours des 10 dernières années affichaient des taux de tumeurs cérébrales et de cancer du poumon plus élevés (respectivement 10% et 4%) que ceux habitant plus loin. En cause, certains polluants qui persistent plus longtemps dans l’environnement, ce qui est notamment le cas des métaux lourds et des hydrocarbures.

Enfin, certains travaux ont souligné un risque moins connu et plus surprenant : le danger infectieux. Une équipe de l’Université de Californie évoque le fait que des virus, bactéries et autres champignons peuvent être transportés par les fumées émanant des feux de forêt. Ce qui pourrait induire un risque infectieux en cas d’inhalation.

La preuve – s’il le fallait encore – que la santé de notre environnement est étroitement liée à la nôtre.