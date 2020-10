Intoxications : ne pas confondre marrons d’Inde et châtaignes

Dans les rédactions, c’est ce que l’on appelle un sujet « marronnier ». Chaque année, à l’automne, l’Anses alerte sur le risque de confusion entre les châtaignes et les marrons d’Inde. Si les premières sont comestibles, les seconds sont très toxiques.

Avec l’automne vient la saison des cueillettes. Celle des châtaignes ne fait pas exception. Mais comme celle des champignons, elle n’est pas dénuée de risques. « Les confusions de marrons d’Inde, qui poussent et tombent du marronnier, avec des châtaignes que l’on ramasse du châtaignier, sont fréquentes », alerte l’Agence nationale de Sécurité sanitaire (Anses).

En fait, les deux produits se ressemblent. Mais si les châtaignes sont comestibles, les marrons d’Inde sont eux toxiques, et peuvent entraîner des troubles digestifs tels que des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements ou des irritations de la gorge…

Dans les bois, pas en ville

Alors comment faire la différence ? Tout commence par les lieux de cueillette. Les châtaignes se ramassent dans les bois, les forêts ou les vergers. En revanche, dans les villes, dans les parcs ou les jardins publics, ce sont des marrons d’Inde !

Vous pouvez aussi observer la bogue, la capsule qui renferme le fruit. Celle des châtaignes est brune, hérissée de nombreux et longs piquants, et contient 2 à 3 châtaignes à la fois, plutôt petites, aplaties et triangulaires. Celle des marrons d’Inde est en revanche verte, épaisse, pourvue de petits pics espacés et courts, et contient généralement un seul marron, gros et arrondi.

En cas de signes d’intoxication (troubles digestifs, irritation de la gorge …), appelez immédiatement un centre antipoison qui guidera la prise en charge, ou consulter un médecin. Voici leurs numéros :

ANGERS: 02 41 48 21 21

BORDEAUX: 05 56 96 40 80

LILLE: 08 00 59 59 59

LYON: 04 72 11 69 11

MARSEILLE: 04 91 75 25 25

NANCY: 03 83 22 50 50

PARIS: 01 40 05 48 48

TOULOUSE: 05 61 77 74 47