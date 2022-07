IST et grossesses non désirées : continuez à vous protéger durant l’été

L’été, les vacances, on se détend. Mais aussi, et c’est moins bien, on baisse la garde. Or en matière de sexualité, il est essentiel de maintenir une protection pour éviter infections et grossesses non désirées.

VIH, hépatite B, chlamydia, papillomavirus, gonococcies, syphilis… Les infections sexuellement transmissibles ne prennent pas de vacances. Et elles ne perdent aucunement de leur capacité infectieuse durant l’été. C’est pourquoi, même si la période doit rester synonyme de relaxation, il est important de ne pas se laisser aller en matière de protection. Utilisez systématiquement le préservatif, qui reste le moyen le plus efficace de prévention.

Vous avez pris des risques lors de rapports sexuels non protégés ? Tout n’est pas perdu. « Vous pouvez avoir recours au traitement post-exposition après un risque de transmission du VIH », rappelle le ministère de la Santé. Rendez-vous dans un service de prise en charge du VIH ou aux urgences de l’hôpital le plus proche. N’attendez pas pour le faire car l’efficacité sera maximale si le traitement est commencé dans les 4h qui suivent l’exposition au risque.

En cas de prise de risque ou de rupture de préservatif, faites-vous aussi dépister pour les autres IST. « Ces pathologies fréquentes peu ou pas symptomatiques restent souvent non diagnostiquées », souligne le ministère. Or « une prise en charge précoce permet d’éviter de séquelles pouvant être irréversibles et de casser la chaîne de transmission ».

Comment éviter une grossesse non désirée ?

C’est l’autre risque majeur de rapports non protégés : une grossesse non désirée. Pour l’éviter, le meilleur moyen reste d’utiliser un moyen de contraception régulier, en plus du préservatif qui, s’il est efficace en prévention des IST, n’offre pas une contraception à 100%. Pour identifier le plus adapté à votre situation, consultez ce site.

Si malgré tout, vous avez eu un rapport à risque, ou si vous avez oublié votre pilule, vous pouvez avoir accès à la contraception d’urgence. Sa délivrance en pharmacie ou dans un centre de planification ou d’éducation familiale (CPEF) est sans ordonnance (anonyme, gratuite pour les mineures). Elle doit être prise le plus rapidement possible et jusqu’à 5 jours après le rapport à risque.

A noter : Retrouvez toutes les adresses en appelant Sida-Info-Service au 0800 840 800 ou en consultant le site sida-info-service.org.