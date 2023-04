Justice restaurative : quelle efficacité sur le plan psychologique ?

Faire dialoguer ensemble auteurs et victimes de crimes et délits (de la même affaire ou non) : voilà le principe fondateur de la justice restaurative, mise en lumière dans le film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages. Mais le dialogue suffit-il pour « réparer » les victimes ?

Créer un espace de dialogue entre victimes et auteurs, pour permettre aux premiers de panser leurs plaies, aux seconds de prendre conscience des conséquences de leurs actes et préparer leur réinsertion, et à tous de rétablir un lien social. C’est ainsi que se caractérise, dans les grandes lignes, la justice restaurative, que l’on appelle également justice réparatrice. En France, la mesure est prévue par la loi relative à l’individualisation des peines, adoptée en 2014 et mise en œuvre depuis 2017.

Présentée comme une « pratique complémentaire au traitement pénal de l’infraction », elle repose sur plusieurs principes, détaillés par le ministère de la Justice : « la reconnaissance des faits ; l’information des participants et leur consentement pour participer ; la présence obligatoire d’un tiers indépendant et formé sur ces mesures ; le contrôle de l’autorité judiciaire ; la confidentialité des échanges ».

83 mesures pour 500 000 condamnations

Dans les faits, même si toute personne victime d’infraction peut demander à en bénéficier, la mesure est relativement peu utilisée : sur son site, l’Institut français pour la justice restaurative (IFJR), organisation dédiée à la promotion de la justice restaurative, évalue à 83 le nombre de mesures menées en France en 2021, pour plus de 500 000 condamnations prononcées.

Ces mesures peuvent prendre la forme de rencontres entre auteurs et victimes, en milieu ouvert ou fermé, par groupe de 3 à 6 personnes. Ou de médiations restauratives où auteur et victime d’une même infraction dialoguent directement ou indirectement, via l’échange de courriers par exemple. La nature des crimes et délits va des violences volontaires aux violences sexuelles, en passant par les violences routières et les homicides et tentatives d’homicide.

« Avoir plus de force »

Avec quelle efficacité, pour les victimes, sur le plan psychologique ? En France, compte tenu de la jeunesse du dispositif, les données manquent. L’IFJR a cependant mené plusieurs enquêtes et interrogé des bénéficiaires de ces mesures.

Dans son Enquête nationale sur la justice restaurative menée en 2021, on peut par exemple lire le témoignage de Yona, victimes de tentative d’homicide : « Suite à tout ça, ma vie a complètement changé, je me sens beaucoup mieux. Avant je perdais mes cheveux, je ne bougeais plus, je ne mangeais plus, c’était l’horreur. Maintenant, je prends soin de moi, je m’habille, je me suis remise dans des formations diplômantes, j’ai recommencé à dormir. » Ou de Sandrine, victime de violences conjugales : « Ça m’a permis de m’exprimer et d’être plus sûre de moi, d’avoir plus de force. »

Réparation émotionnelle

Pour une vision plus globale de l’efficacité de ces mesures pour les victimes, il faut donc se tourner vers les pays qui ont intégré ce type de dispositif depuis longtemps dans leur politique pénale, comme la Belgique ou le Canada. Dans leur article « Les bienfaits de la justice restaurative » paru en 2016 dans Thyma, revue francophone de victimologie, les professeurs de criminologie Catherine Rossi (Canada) et Robert Cario (également président de l’IFJR) mentionnent plusieurs travaux qui se sont intéressés aux effets de ces mesures : celles-ci « offriraient un taux de satisfaction des victimes de 80 à 97%, contre seulement une moitié de personnes satisfaites dans des procédures judiciaires traditionnelles ».

Par ailleurs, « la réparation émotionnelle est le premier des bienfaits dont font état les victimes, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une situation qualifiée de grave », écrivent les auteurs. Cette réparation émotionnelle conduirait même, parfois, « à une réduction considérable des symptômes de stress post-traumatique chez les victimes, particulièrement en cas de rencontres en face-à-face ».

Les bénéfices de ces mesures s’étendraient enfin à la société tout entière, car « à grand renfort de méta-analyses, les auteurs ont réussi à prouver, au fil des années, que ce lien semble clair : la participation à un programme de justice restaurative permet une réduction nette des taux de récidive ». A condition toutefois, préviennent les auteurs, que les dialogues auteurs-victimes ne prennent jamais « des formes de rencontres improvisées, sans préparation, sans protocole et cadre, stricts et rigoureux », tout particulièrement en matière de crimes graves.