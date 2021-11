Kobido, un massage anti-âge ancestral

Le Kobido a la cote en France. Cette technique de massage japonais est importée par les élèves du seul maître reconnu au pays du Soleil Levant, le Dr Shogo Mochizuki. Ce qu’il faut savoir sur cette méthode anti-âge éprouvée.

Kobido est le nom d’une entreprise et d’une lignée japonaise de maîtres du massage anti-âge depuis plus de 540 ans. Pour autant, comme l’explique le site officiel en français, « Kobido ne signifie pas massage facial japonais ». Il existe bien d’autres types de massages au pays du Soleil Levant.

Celui-ci est construit sur plus d’un millier de techniques divisées en 48 catégories différentes. Dans chacune de ces catégories, il existe de nombreuses variations de ces techniques selon la partie du visage massée.

En pratique, il s’agit pour le masseur de pratiquer « un traitement spécial à base de percussions, lissages, pétrissages, vibrations et pressions », décrit Josaphat Saussaye, une disciple du Dr Shogo Mochizuki en France. « L’objectif d’un soin Kobido est d’améliorer le système circulatoire, libérer les nerfs faciaux et les tissus conjonctifs, détendre les muscles et drainer la lymphe afin d’évacuer les toxines et stimuler également les points énergétiques agissant sur nos organes et notre système nerveux. »

Comment se déroule le soin ? Un protocole précis organise le soin. « Il commence par le buste pour stimuler la circulation sanguine, se poursuit par le visage pour déclencher le réveil des méridiens. Viennent ensuite le côté gauche (yang) et droit (yin) », précise Josaphat Saussaye. « L’objectif est de faire passer les énergies d’un coté à l’autre afin de rééquilibrer l’ensemble du corps. »

« Recevoir régulièrement un massage Kobido permet de remodeler l’ovale du visage, lisser la peau, préserver sa jeunesse et apporter de la luminosité », indique Priscilla Pascaline, une autre disciple du Dr Shogo Mochizuki en France. Pour découvrir les autres esthéticiennes certifiées, cliquez ici.

A noter : ces pratiques ne sont pas recommandées en cas de peau acnéiques sévère, de couperose ou de fortes irritations cutanées.