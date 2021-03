La cigarette électronique est-elle mauvaise pour les dents ?

Mauvaise haleine, dents jaunies, parodontite… L’impact de la cigarette traditionnelle sur la santé bucco-dentaire n’est plus à démontrer. Mais qu’en est-il de sa version électronique ? Le vapotage présente-t-il les mêmes risques ?

Devant le caractère moins nocif du vapotage, nombreux sont ceux qui se sont tournés vers la cigarette électronique. Nettement moins odorante que la cigarette traditionnelle, elle ne donne pas à l’haleine de vieux relents de cendrier. Mais cela signifie-t-il qu’elle est sans danger pour la santé bucco-dentaire ?

Le vapotage jaunit-il les dents ?

Le tabac traditionnel présente la fâcheuse habitude de donner une couleur terne aux dents. Il semble que cela ne soit pas le cas avec la cigarette électronique. En fait, ce qui jaunit les dents, ce sont majoritairement les goudrons présents dans la cigarette, mais absents de la vapeur. La nicotine peut elle aussi participer à cette coloration, mais dans une moindre mesure.

Mais cet exemple ne signifie pas que le vapotage soit sans risque pour la santé bucco-dentaire. Comme le précise l’American Heart Association aux Etats-Unis, « de plus en plus de recherches montrent que les produits chimiques contenus dans les cigarettes électroniques commencent à infliger des dommages là où ils pénètrent, c’est-à-dire votre bouche. »

Pour étayer son propos, l’association précise que « la nicotine, qu’elle soit fumée ou vapotée, limite le flux sanguin vers les gencives, ce qui peut contribuer à l’apparition de maladies parodontales. Le liquide contenu dans les cigarettes électroniques, qui peut inclure du propylène glycol (…) et d’autres produits chimiques, ne fait qu’augmenter les risques. »

Ainsi, une étude conduite par l’Université de New York et publiée en février 2020 dans la revue Science a montré que 43% des personnes utilisant des cigarettes électroniques souffraient de maladies des gencives et d’infections buccales (contre 73% chez les fumeurs et 28% chez ceux qui ne fumaient ou ne vapotaient pas). Les chercheurs expliquaient alors que « l’utilisation de cigarettes électroniques modifie le microbiote de la bouche et rend les utilisateurs plus sujets aux inflammations et aux infections ». Ces dernières étant à l’origine de problèmes aussi divers que la carie ou la parodontite.