La cigarette électronique plus efficace que les patchs et les gommes ?

Vapoter serait plus efficace pour arrêter de fumer, comparé aux autres dispositifs de sevrage contenant de la nicotine (patchs, gommes à mâcher…). Une observation faite par des chercheurs britanniques alimentant le débat sur la place de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique.

Les études sur le vapotage ne cessent de fleurir : certaines prouvent son efficacité dans l’arrêt du tabac, ou encore son innocuité comparée à la cigarette. D’autres à l’inverse mettent en avant ses effets indésirables et son absence de preuve concernant l’aide au sevrage.

Le dernier travail publié à ce sujet se concentre sur l’efficacité de la cigarette électronique et des substituts nicotinique – patchs, gommes à mâcher et sprays d’inhalation – prescrits pour aider les fumeurs à se départir de leur addiction.

Des chercheurs britanniques* ont ainsi suivi 135 fumeurs ne parvenant pas à stopper leur consommation. Pendant 6 mois, certains sont restés sous patchs, gommes ou sprays. D’autres sont passés à la vapoteuse.

19% des vapoteurs stoppent le tabac

Point majeur de l’étude, la cigarette électronique s’avère plus efficace pour un arrêt stable et pérenne, comparée aux concurrents nicotiniques. Dans le groupe e-cigarette, 27% des volontaires ont diminué leur consommation de cigarettes de moitié, contre 6% dans le groupe des dispositifs classiques. Et 19% des vapoteurs ont totalement arrêté de fumer, contre 3% chez les personnes sous patchs, gommes ou sprays. « L’efficacité des dispositifs classiques de sevrage n’est pas nulle. Mais le pan comportemental et gestuel de l’addiction doit être pris en charge (déconditionnement, hypnose…) », étaye par ailleurs le Pr Katie Myers, principal auteur de l’étude

En règle générale, on estime que « 80% des fumeurs utilisant des dispositifs classiques pour arrêter de fumer ont repris leur consommation un an après l’arrêt. La cigarette électronique pourrait donc être recommandée aux fumeurs dès la première tentative d’arrêt ou en cas d’échec des substituts nicotiniques classiques. » Pour autant, la vapoteuse ne doit pas être utilisée à la légère. « Nous manquons encore de recul et de données pour nous prononcer sur la nocivité de la e-cigarette sur le long terme. Elle l’est clairement moins que la cigarette classique, mais par précaution il est recommandé aux non-fumeurs de ne pas commencer à vapoter. »

*Queen Mary University of London