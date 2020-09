La double peine des vapoteurs…

Selon une récente étude américaine, vapoter n’aiderait pas au sevrage tabagique. Et rendrait les usagers totalement accros à la cigarette électronique.

Vous peinez à arrêter de fumer et alternez avec une cigarette électronique ? Rassurez-vous, nous sommes nombreux à mettre de l’espoir dans la cigarette électronique pour nous départir de notre dépendance.

Des chercheurs américains (Université de Californie, San Diego) se sont d’ailleurs interrogés sur l’impact de cette méthode en suivant 45 971 adultes et jeunes entre septembre 2013 et décembre 2014.

Résultats, 2 770 volontaires fumeurs quotidiens souhaitaient mettre fin à leur tabagisme. Parmi eux, 23,5% vapotaient pour y parvenir. Un an plus tard, 9,6% des usagers de la cigarette électronique ne fumaient plus du tout de cigarettes, contre 9,5% dans le groupe des anciens fumeurs qui n’ont pas opté pour la vapoteuse pour se sevrer. Une bien mince différence : « la cigarette électronique ne donnerait pas plus de chance d’arrêter de fumer », observe le Pr John P. Pierce, principal auteur de l’étude. Autres points, ils étaient 10,2% à être sortis de leur addiction au tabac sans aucun dispositif de sevrage. Enfin, chez les vapoteurs, leur addiction à la nicotine perdurait à cause de l’inhalation régulière de cette substance addictive. La porte d’entrée vers la dépendance… à la vapoteuse.

A noter : aujourd’hui, la vapoteuse devient bien plus privilégiée que les patchs et gommes à mâcher pour arrêter de fumer. Cliquez ici pour en savoir plus sur les risques cardiovasculaires associés à la cigarette électronique