La grippe saisonnière risque d’être « sévère » pour les personnes âgées

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, les premiers indicateurs montrent que la circulation de la grippe saisonnière est anormalement précoce. Mais aussi que la principale souche qui circule est associée à une efficacité moindre du vaccin.

Bien que le nombre global de détections de grippe dans la majorité des pays de l’Union Européenne soit encore faible, « des indications montrent que la circulation de la grippe est supérieure au seuil saisonnier en Croatie, ce qui est inhabituellement précoce », alerte le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). « La principale souche signalée au cours du dernier mois, la souche A(H3N2), qui affecte de manière disproportionnée les personnes âgées, est associée à une efficacité moindre du vaccin. C’est un signe que la prochaine saison grippale pourrait être sévère. »

Comme le mentionne Pasi Penttinen, responsable du programme de lutte contre la grippe de l’ECDC, « une forte augmentation des infections grippales pendant la pandémie de Covid-19 en cours pourrait avoir de graves conséquences pour les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli. Elle pourrait aussi imposer un fardeau supplémentaire aux systèmes de santé déjà mis à rude épreuve. »

Distanciation et gestes barrière

Pourtant, au cours de la saison 2020-2021, une diminution impressionnante (de l’ordre de 99%) du nombre d’infections grippales a été relevée dans l’Union européenne. « Cela indique que les interventions non pharmaceutiques, telles que la distanciation sociale et le maintien des mesures d’hygiène, sont efficaces non seulement pour freiner la propagation du Sars-CoV-2 mais aussi de la grippe », insiste l’ECDC. « La vaccination contre le Covid-19 et la grippe offre également une bonne protection contre les maladies graves. Par ailleurs, les médicaments antiviraux, pris le plus rapidement possible après l’apparition des symptômes, sont des mesures sûres et efficaces pour le traitement de la grippe. »

Rappelons que les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, les problèmes pulmonaires et respiratoires, le diabète ou les problèmes du système immunitaire sont les plus à risque de subir des complications graves de la grippe.