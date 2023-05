La logorrhée : un symptôme « transdiagnostic »

Parler beaucoup, avoir un débit verbal important, en changeant de sujet sans prévenir. Cela s’appelle la logorrhée. Lorsque ce symptôme est associé à d’autres, il peut être le signe d’un trouble psychotique.

« On dit souvent de la logorrhée que c’est une diarrhée verbale ! », note Julie, l’autrice du blog Chronique d’une jeune psy et psychologue clinicienne en région parisienne. En effet, la logorrhée correspond au fait pour une personne d’avoir un débit verbal particulièrement important. Il est d’ailleurs souvent difficile de l’interrompre.

Autre élément descriptif de ce symptôme : les idées ne sont pas forcément organisées. Les patients concernés « vont passer le plus souvent du coq à l’âne ». De plus, leur « pensée est considérablement accélérée et comme les idées fusent dans leur tête, cela peut donner cette impression de discours décousu que l’on peut avoir parfois du mal à comprendre », précise la psychologue.

De quoi cela peut-il être le signe ?

« C’est un symptôme dit transdiagnostic, car on peut le retrouver dans plusieurs pathologies. Bien souvent, on l’associe aux patients souffrant de trouble bipolaire en phase maniaque », explique Julie. « Mais on peut également retrouver la logorrhée dans la schizophrénie, le trouble schizoaffectif, le trouble anxieux, certains troubles neurologiques… ». La logorrhée ne suffit donc pas pour poser un diagnostic.

Lorsqu’un diagnostic de trouble psychiatrique est posé, la prise en charge par un traitement régulant l’humeur ou un antipsychotique permet le plus souvent de faire disparaître la logorrhée. Lorsque ce symptôme est d’origine anxieuse, « des techniques pour réguler la tension et l’anxiété pourront être utiles », conclut Julie.