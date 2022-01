La mémoire musculaire, qu’est-ce que c’est ?

Les sportifs s’entraînent pour améliorer leurs performances, en particulier celles de leurs muscles. Mais ceux-ci gardent-ils une mémoire de ces entraînements ? Et cette mémoire permet-elle de reprendre le sport, même bien après une longue période d’inactivité, sans tout recommencer à zéro ?

Plus on s’entraîne, meilleur on est. Que ce soit à la natation, à la course à pied ou en matière de musculation. Nos performances s’améliorent, nos muscles se développent. Mais qu’advient-il si on s’arrête pendant une longue période ? Faut-il tout reprendre depuis le début ? C’est une question que se sont notamment posé les athlètes au repos imposé durant les confinements successifs de la pandémie.

Plusieurs travaux ont pu les rassurer : les muscles ne perdent pas tout le bénéfice de l’entraînement, même si ce dernier est interrompu longtemps. Mieux, ils gardent en mémoire des adaptations génétiques et métaboliques qui leur permettent de gagner par la suite plus vite en force et en endurance. Une équipe suédoise notamment a montré en 2020 l’activité de plusieurs gènes et protéines impliqués dans les adaptations musculaires aux exercices de résistance. En clair, lorsqu’il y a entraînement préalable, une « mémoire moléculaire » permet au muscle d’être plus performant par la suite, une fois qu’il reprend l’activité.

Cette capacité de notre corps à reprendre là où il s’était arrêté vient également du cerveau. Celui-ci retient en effet « comment réaliser une aptitude motrice », indique Heather Milton du NYU Langone Health Sports Performance Center sur le site de la marque Nike. Ainsi, « lorsque vous répétez encore et encore un mouvement particulier, vous entraînez votre système neuromusculaire jusqu’à ce que votre système nerveux central apprenne à exécuter ce mouvement comme une action coordonnée et fluide à laquelle vous n’avez même plus besoin de réfléchir », décrit-elle.

La mémoire musculaire est donc à la fois le fait de notre cerveau, mais aussi de nos muscles eux-mêmes.