La pollution touche la moitié de la population mondiale

L’exposition croissante à la pollution extérieure constitue l’un des fléaux majeurs du 21e siècle. Liée à nos modes de vie et de production, cette « épidémie » en pleine propagation touche aujourd’hui la moitié de la population mondiale.

La Terre n’a jamais été aussi polluée. Mais à quel point ce phénomène prend-il de l’ampleur à l’échelle mondiale ? Pour le savoir, des scientifiques britanniques* ont analysé la pollution de l’air entre 2010 et 2016. Les données par pays ont été répertoriées à l’aide d’images satellites.

Résultat, la moitié de la population mondiale vit dans un environnement dans lequel la concentration en particules polluantes ne cesse de croître. « En Europe et aux Etats-Unis, les politiques de réduction de la pollution fonctionnent. Mais dans certains pays, le taux de substances toxiques est 5 fois supérieur aux recommandations de l’OMS en la matière », détaille le Pr Gavin Haddock, principal auteur de l’étude. « Et dans certaines régions du monde, ces valeurs augmentent de jour en jour. »

Transports, industrie, déforestation…

Les principales sources de pollution relèvent « des pertes d’énergies dans les foyers, l’industrie, l’agriculture, les transports et les centrales électriques au charbon ». Dans certains pays, on trouve aussi « les déchets issus du sable et des déserts, la combustion des déchets et la déforestation ». Le continent le plus à risque ? L’Asie centrale et du sud-est.

A noter : la pollution constitue aujourd’hui l’une des principales menaces de santé publique. Ainsi, chaque année dans le monde, 4 millions de décès sont imputables à la pollution atmosphérique.

*Université d’Exeter, Royaume-Uni