Le surpoids des enfants lié à la prise de poids en début de grossesse ?

Prendre du poids lorsque l’on est enceinte est naturel et nécessaire. Toutefois, le nombre de kilos ainsi que le stade de la grossesse où on les prend pourrait avoir un effet sur un éventuel surpoids de l’enfant plus tard. En tout cas lorsqu’il s’agit d’une fille.

La façon dont une femme enceinte prend du poids durant sa grossesse a un impact sur le risque de l’enfant d’être en surpoids plus tard. Mais uniquement lorsque c’est une fille. C’est le constat d’une équipe de chercheurs de The University of Texas at Austin. Pour s’en rendre compte ils ont suivi plus de 300 femmes enceintes puis leurs enfants jusqu’à leurs 14 ans.

Ils ont ainsi pu comparer des types de prise de poids chez la mère durant sa grossesse avec le poids des enfants. Dans leur étude, ils ont distingué 4 groupes parmi les participantes :

– dans le premier, elles perdaient du poids au premier trimestre, prenaient modérément au deuxième et beaucoup au 3e ;

– dans le 2e groupe, elles prenaient lentement du poids au cours de la grossesse ;

– dans le 3e groupe, leur prise de poids était lente d’abord puis modérée ;

– enfin, le 4e groupe était constitué de femmes ayant pris rapidement du poids au début de la grossesse suivi d’une prise lente et modérée jusqu’à l’accouchement.

Vers des recommandations ?

Résultat, les filles nées des femmes du 4e groupe (celles qui prennent du poids le plus rapidement en début de grossesse) étaient celles qui présentaient l’indice de masse corporel (IMC), le tour de taille et le pourcentage de graisse corporelle les plus élevés entre 5 et 14 ans. Ce constat ne permet pas pour autant de mettre en place des recommandations pour les femmes enceintes.

En effet, il n’est possible d’avoir un impact que sur « une petite partie du poids pris durant la grossesse », estiment les auteurs. Lesquels souhaitent donc que leurs résultats soient la base d’autres travaux permettant de mieux déterminer l’ensemble des facteurs de risque de l’obésité durant l’enfance, afin de développer des conseils individualisés pour les femmes enceintes.