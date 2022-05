La puff : une e-cigarette jetable qui cible les très jeunes

L’e-cigarette jetable est-elle la nouvelle vape ? La puff constitue en tout cas une tendance chez les jeunes. Sans surprise, puisqu’elle est clairement destinée à cette catégorie d’âge, avec des couleurs et des arômes sucrés mimant de véritables confiseries. De quoi s’agit-il ? Est-ce dangereux ?

Après la cigarette électronique, voici sa version jetable, la puff. Il s’agit d’un bâtonnet de plastique composé d’une pile au lithium et contenant une quantité limitée de liquide à vapoter avec des sels de nicotine synthétiques. Cette e-cigarette non-recyclable « permet de 300 à 600 bouffées (« puff » signifiant « une bouffée »), avec une contenance de 1 à 2 ml, à un prix de 6 à 10 euros », indique le Dr Philippe Arvers, addictologue à l’Université Grenoble Alpes. Tout à fait accessible donc pour le public ciblé : les jeunes.

Pas de pub, vente aux mineurs interdite

Désastreux pour l’environnement, ce dispositif a justement fait l’objet d’un rappel à l’ordre de la part des autorités sanitaires en mars. Lesquelles rappellent entre autres que, tout comme la cigarette électronique rechargeable, la vente de puff est interdite aux moins de 18 ans. Pourtant, « la vente dans les bureaux de tabac ainsi que dans les épiceries en toute illégalité aux mineurs bat son plein depuis le début de l’année, sans compter la vente en ligne sur des sites dédiés, ainsi que sur Amazon ou Cdiscount, par exemple », dénonce Philippe Arvers.

C’est pourquoi le ministère de la Santé rappelle également que « la publicité et la promotion de produits du vapotage sont interdites ». Et « compte tenu de l’observation d’une forte promotion de ces dispositifs de type « Puff » sur des réseaux sociaux fréquentés majoritairement par des jeunes, un signalement a été adressé au Parquet par le ministère des Solidarités et de la Santé en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale ».

Quels sont les risques ?

Mais pourquoi s’inquiéter de cette campagne marketing destinée aux jeunes ? « Le recours aux sels de nicotine n’est pas anodin, car cela évite de ressentir des effets négatifs de la cigarette classique, l’irritation et la toux, qui limitent l’utilisation de la cigarette chez une personne n’ayant jamais fumé », estime l’addictologue. Par conséquent, « leur utilisation sera plus facile, sans effet indésirable ». Or la présence de nicotine peut entraîner une dépendance nicotinique.

Sans oublier que des dispositifs équivalents, de la marque Juul, lancés aux Etats-Unis en 2018, ont montré qu’ils pouvaient entraîner des inflammations au cerveau, au colon et abîmer les tissus du cœur. Une étude de l’Université de Californie à San Diego l’a révélé sur un modèle murin.

L’espoir d’un engouement de courte durée

Qu’en est-il du risque d’entrée dans le tabagisme classique ? Si les études françaises rassurent plutôt concernant ce risque, certains travaux dans d’autres pays y voient un danger réel. « La question n’est pas tranchée », indique Philippe Arvers. Lequel mise sur le fait que « cet engouement pour la nouveauté sera de courte durée, comme on l’a observé avec la Juul ». En effet, « en 2020, deux ans après sa mise sur le marché, les ventes (y compris auprès des jeunes collégiens et lycéens) ont fortement diminué ».