Bébé: la salle de bains en toute sécurité

Noyade, chute, électrocution... Si vous n'y prenez garde, la salle de bains de votre maison peut cumuler tous ces dangers pour votre bébé. Vous devez donc redoubler de vigilance.

Le premier danger pour les petits, c’est le bain. En effet un enfant peut se noyer en quelques secondes, même dans quelques centimètres d’eau. Aussi longtemps que Bébé ne sait pas se lever tout seul, optez pour une baignoire en plastique adaptée à sa taille.

Ensuite, vous pouvez l’installer dans votre baignoire… après y avoir disposé un tapis antidérapant ou un cale-bébé. Ne laissez pas le niveau de l’eau dépasser son nombril. Et, surtout, ne vous absentez jamais. Et surtout pas pour répondre au téléphone et revenir en courant.

Autre point : la température. Une eau trop chaude peut provoquer de graves brûlures chez un nourrisson. Il suffit d’une exposition de 3 secondes sous une eau à 60°C pour entraîner une brûlure au troisième degré. Pour vous assurer que l’eau ne dépasse pas les 37°C, utilisez un thermomètre adapté. Et si vous n’êtes pas complètement rassurée par la lecture du thermomètre, trempez donc votre coude dans l’eau. Elle doit vous sembler tiède, cela suffira.

Médicaments et objets tranchants

Médicaments, cosmétiques et produits d’entretien sont autant de produits potentiellement dangereux qui doivent rester hors de portée des enfants. Leur ingestion peut occasionner un empoisonnement ou une intoxication. N’achetez pas non plus de savonnettes en forme de fruits, de bonbons ou autres animaux. Rangez les paires de ciseaux et les rasoirs hors de portée. Evitez les objets (coquillages, vase, miroir non fixe…) qui en chutant risquent de se briser. Fixer bien les miroirs. ne vous contentez pas de les poser simplement sur un meuble. Rangez également les médicaments loin des petites mains. Idéalement d’ailleurs, ces derniers doivent être sous clé dans un endroit sec, et donc en dehors de la salle de bain.

Vous le savez, l’électricité ne fait pas bon ménage avec l’eau. Ne laissez jamais le sèche-cheveux ou le rasoir électrique branchés. Sécurisez les prises à proximité de la baignoire et des lavabos. Utilisez des caches prises ! Et pour limiter les risques de glissades, installez un tapis au pied de la baignoire en le fixant avec des bandes adhésives double-face.