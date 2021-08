L’activité physique, jamais trop tard pour commencer !

Marcher, courir, pédaler, nager… Qu’importe. Une nouvelle étude confirme l’importance de la pratique régulière d’une activité physique, pour la santé. Y compris si vous souffrez d’une affection cardiaque. Et sachez qu’il n’est jamais trop tard pour s’y mettre et en ressentir des bénéfices.

Depuis l’Université de Berne (Suisse), le Dr Nathalia Gonzalez et son équipe ont compilé les travaux de neuf études. De quoi obtenir des données relatives à la pratique d’une activité physique, concernant 33 500 patients atteints d’une maladie coronaire. Les deux tiers étaient des hommes dont l’âge médian se situait à 62,5 ans. Chacune des personnes a été suivie durant 7 ans en moyenne.

« Les résultats confirment combien les patients coronariens peuvent tirer profit de la préservation ou de l’adoption d’un mode de vie actif sur le plan physique », souligne l’auteure. De façon concrète, les patients physiquement actifs – et qui l’ont toujours été – présentent un risque de décès prématuré diminué de 50% par rapports aux inactifs. Quant à ceux qui sont devenus « actifs » au cours de la période, leur risque est abaissé de 45% ! Et seulement de 20% parmi les patients actifs, devenus inactifs. Ce qui tend à confirmer que les bénéfices de l’activité physique peuvent diminuer si celle-ci n’est pas maintenue.

Se caler avec le médecin

D’une manière générale, l’activité physique « permet de rendre plus performant le cœur, de le protéger plus longtemps et de prévenir un nouvel accident cardiaque », souligne la Fédération française de Cardiologie (FFC). Laquelle prévient toutefois : « il est indispensable de consulter un cardiologue ou un professionnel de santé avant de se lancer dans la pratique sportive. Le malade cardiaque doit passer en amont toute une série d’examens comme l’électrocardiogramme et des tests d’effort afin que le cardiologue puisse établir un diagnostic et préconiser les activités physiques les plus adaptées à sa cardiopathie, aux aptitudes et à l’état de santé général du patient ». De quoi déterminer également la fréquence, la durée et l’intensité des sessions de sport.