L’alimentation avant une compétition : trouvez l’équilibre

Précieuse alliée du sportif, l’alimentation peut également se muer en redoutable ennemie lorsque les erreurs se multiplient. En particulier, le jour J, celui de la compétition. L’enjeu : trouver l’équilibre pour ménager le confort digestif, sans verser dans le manque d’énergie. De quelle façon ?

Hydratez-vous. Vous n’avez pas forcément soif ? Buvez quand même ! Obligez-vous à prendre régulièrement de petites gorgées d’eau, au cours des heures qui précèdent l’effort. Histoire de compenser les pertes hydriques à venir….

Prenez un repas équilibré et complet. Celui-ci ne doit pas contenir d’aliments gras tels que les fromages, viennoiseries, charcuterie, fritures et autres biscuits, dont la teneur en gras peut dépasser les 10%. Pour les fruits et les légumes, privilégiez bananes et pommes, de préférence mûres voire cuites (compotes…). N’hésitez pas à ‘casser’ les fibres en les mixant ou en les moulinant. Ôtez également la peau et les pépins. Au menu également, une viande blanche, des pâtes cuites al dente et du pain grillé ou des biscottes. Autrement dit, pas de pain frais pour faciliter le travail digestif.

Respectez la règle des 3 heures. Trois heures ? C’est la durée idéale à respecter entre la fin du dernier repas avant la compétition et le début de votre échauffement. Il convient donc d’attendre que la digestion soit terminée – sinon largement entamée – et faire en sorte que les besoins sanguins soient plutôt centrés sur l’effort. Vous éviterez en outre la survenue de troubles digestifs type ballonnements, nausées, etc.

Pas de test… Pour le contenu de votre assiette, fiez-vous surtout à ce que vous tolérez ou non, habituellement. Surtout ne testez jamais rien le jour de l’épreuve. Profitez de vos entraînements préalables pour évaluer ce que vous pouvez manger le jour J, ou pas.